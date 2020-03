A Mol Limo 20 ezer forintos kupont ad az egészségügyi dolgozóknak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az egészségügyi dolgozóknak 20.000 forintos kedvezményt, és hétfőtől a fővárosnak a szociális ellátómunka elvégzésének megkönnyítésére pedig öt gépkocsit ajánl fel sofőrrel a Mol Limo. Felelősen gondolkodó ügyfeleitől pedig azt kéri, maradjanak otthon, az amúgy is 30 százalékos kedvezménnyel elérhető autókat csak akkor vegyék igénybe, ha valóban szükséges, és akkor is tartsák be a szigorú higiéniás szabályokat, ezzel is gondolva a többi közösségi autósra.