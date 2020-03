Több tízezer dolgozót bocsátana el a H&M

Több tízezer alkalmazottjának ideiglenes elbocsátását mérlegeli a H&M, miután a svéd divatcég üzleteinek egy részét átmenetileg bezárta a koronavírus járvány miatt. A társaság emellett azt is bejelentette, hogy visszavonja a korábbi, osztalékfizetési javaslatát.

A svéd divatcég hétfőn jelentette be, hogy ideiglenesen több tízezer alkalmazott elbocsátását mérlegeli, a koronavírus járvány okozta problémák közepette. A cég emellett azt is bejelentette, hogy visszavonja a korábbi, osztalékfizetési javaslatát.

A H&M egyelőre több jelentős piaca esetében is ideiglenesen bezárta üzleteit, beleértve Németországot és az Egyesült Államokat is, míg az Egyesült Királyság esetében a múlt hétvégén zártak be a társaság üzletei. Jelenleg a H&M 5 062 üzlete közül 3 441 tart zárva a világban, ami a cég továbbra is nyitva tartó piacain jelentkező, visszafogott keresletével együtt jelentősen negatívan hatott a cég eladásaira márciusban.

A visszaeső eladások miatt a H&M felülvizsgálja az üzleti tevékenységét, és keresi a költségcsökkentési lehetőségeket is. A cég számos piaca esetében tárgyalásokat kezdett az ideiglenes elbocsátásokról, amit további ideiglenes elbocsátások követnek majd más piacokon is, amelyet érint a koronavírus járvány. A cég szerint mindez globálisan több tízezer alkalmazottat érinthet, a pontos számot azonban egyelőre nem lehet meghatározni a H&M szerint. A társaság emellett vizsgálja az alkalmazottak munkaviszonyának esetleges megszüntetését is, a koronavírus járványnak a cég üzleti tevékenységére gyakorolt negatív hatásaira való tekintettel.

A H&M 3,8 százalékkal került ma lejjebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 42,8 százalékot esett.

(CNBC)

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 23. Védőmaszkok gyártásába kezd a H&M

Címlapkép forrása: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images