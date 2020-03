Veszélyben a KiK és a Takko életben maradása

Az életben maradásunk és több millió munkahely a tét, mivel a politika drasztikusan megváltoztatta a keretszabályokat,

írják közös levelükben a cégvezetők, akiknek a cégeinél összesen 55 ezer dolgozót foglalkoztatnak.

A cégvezérek azt kifogásolják, hogy a politika német tartományonként nem koordináltan, ráadásul az online kiskereskedelmi cégekkel szemben hátrányosan különbözteti meg őket, miközben a hagyományos üzletlánccal rendelkező cégeknek sok helyen már be kellett zárniuk az üzleteiket, az online boltok továbbra is működhetnek.

A koronavírus-krízis végéig nem tudunk túlélni, és a beígért állami segítség előre láthatóan túlságosan későn érkezik, a megvalósítás túlságosan bürokratikus, de több olyan intézkedés is van, amely a most közös levélben reagáló cégekre nem alkalmazható.

A cégek azt is kritizálják, hogy az ipar és a kereskedelem között, mint a német gazdaságtörténetben már sokszor, az ipar, azon belül is az autó- és gépgyártás áll a figyelem középpontjában, eközben a kereskedelem, azon belül is a nem élelmiszer kereskedelem mostoha bánásmódban részesül.

A levélírók arra is felhívják a figyelmet, hogy a privát bankok is a túlélésért küzdenek, azok nem vállalnak extra kockázatot, így onnan sem kaphatnak segítséget a kereskedelmi vállalatok.

Nem a profitról, hanem a jövőnkről, és munkahelyekről van szó. Több munkavállalónk, persze megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett vállalná a munkát az üzleteinkben, ha azok kinyithatnának,

írják a levélben.

A KiK és a Takko Magyarországon is jelen van üzleteivel, a KiK jelenleg az első tíz között van a legnagyobb német kiskereskedelmi vállalatok rangsorában. Európában több, mint 3400 üzletet üzemeltet, csak Németországban 2600-at, a Takko 17 országban, 1900 üzlettel van jelen, 18 000 alkalmazottat foglalkoztat, az egyik legnagyobb diszkont divatlánc Európában.

(TextilWirtschaft)

Címlapkép: Carsten Koall/Getty Images