A milliárdos befektető már veszi a részvényeket, közel lehet az esés vége

David Tepper, a milliárdos befektető arról számolt be, hogy a tőzsdei pánikhangulat és a durva eladási hullám ellenére már vásárol részvényeket, mégpedig a tech szektorban és az egészségügyi szektorban, azonban figyelmeztetett arra is, hogy még további 10-15 százalékos mínusz jöhet.

A koronavírus globális terjedése óta folyamatosan zuhannak a részvénypiacok, még annak ellenére is, hogy a világ kormányai és jegybankjai igyekeznek olyan fiskális és monetáris eszközöket bevetni, amelyekkel mérsékelni lehet a vírus okozta gazdasági károkat, azonban a gazdaságélénkítő intézkedések mindeddig kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a befektetők megnyugodjanak, az S&P 500 amerikai részvényindex idén már több mint 30 százalékot esett.

A milliárdos befektető David Tepper azonban arról számolt be, hogy óvatosan ugyan, de már vásárol részvényeket, mégpedig a technológiai szektorban, azonban figyelmeztetett, hogy az eladási hullámnak még nem biztos, hogy vége van, írja a CNBC. Az Appaloosa Management alapítója olyan tech óriások papírjaiban vett fel pozíciókat, mint az Amazon, Alphabet, Alibaba vagy a chipgyártó Micron Technology, valamint azt is hozzátette, hogy a néhány egészségügyi részvénnyel is szemezget, mivel hosszútávon ezek a papírok nagyon izgalmasnak tűnnek.

Tepper azt is megjegyezte, hogy a piac még további 10-15 százalékot zuhanhat, ameddig még tart a koronavírus miatt kialakult tőzsdepánik, viszont ha az amerikai kongresszus elfogadja a republikánusok által benyújtott a gigantikus mentőcsomagot, akkor már közel lehet az esés vége. A mentőcsomag egyébként immáron már kétszer bukott meg a kongresszusban, egyszer vasárnap, egyszer pedig hétfőn, mivel a törvényhozók nem tudtak megegyezni a részletekben.

A befektető arról is beszélt, hogy az olaszországi fertőzések számának a következő néhány napban tetőznie, vagy stagnálni kellene ahhoz, hogy a tőzsdei esés végét láthassuk, továbbá hozzátette, hogy érdekes fordulat lenne, ha a New York-i fertőződések száma is elérné a csúcspontját a következő néhány hétben. Tepper egyébként az első befektetők között volt, aki figyelmeztetett a koronavírus piaci hatásaira, egy február 3-án adott interjúban „game changernek” nevezte a járványt.

Címlapkép: Adam Jeffery/CNBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images