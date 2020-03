Lefújták az első félidőt, de nincs még vége a koronavírus-meccsnek

Sok szempontból lezárult a koronavírus-krízis első része. Miért gondolom ezt? Mert azzal együtt, hogy rengeteg még a bizonytalanság, sok mindent tudunk is. Tudjuk, hogy hogyan lassítható masszívan a járvány terjedése, és azt is, hogy elképesztő versenyfutás indult a koronavírussal szemben hatásos készítmények kifejlesztséséért, nem kell már amiatt aggódnunk, hogy a világ kormányai, jegybankjai határozott és sok esetben példátlan lépéseket tesznek-e a válság kezelésére, és már azt sem kell találgatnunk, hogy lesz-e tőzsdei esés a koronavírus miatt, igen, egy pillanat alatt összeomlottak a részvénypiacok. De ha az a kérdés, hogy a nehezén túl vagyunk-e már? Nem gondolom.

Első félidő

Kína (Ázsia egy része) túl van az első hullámon: A drasztikus intézkedéseknek, milliós városok karanténba helyezésének, gyárbezárásoknak, tömeges vírustesztelésnek köszönhetően Kínában az elmúlt napokban több egymást követő napon sem regisztráltak újabb fertőzötteket, a koronavírus-járvány globális epicentrumában, Vuhanban 5 egymást követő ilyen nap volt, persze kérdés, hogy hihetünk-e a hivatalos statisztikáknak, de hogy a vírus terjedése jelentősen lassult Kínában, és egyébként Ázsia több országában (Szingapúr, Tajvan, Dél-Korea), az biztos, ez pedig reményt adhat más országoknak is. (hogy lesz-e második kör, arról részletesen lejjebb, a második félidőnél írok)

Van megoldás a járvány terjedésének lassítására: Vesztegzár, társadalmi távolságtartás, otthoni karantén, mindegy, hogy hívjuk, a lényeg, hogy most egy ideig ne találkozzanak az emberek egymással, ezzel az egyszerű, de nyilvánvalóan sok szempontból fájdalmas eszközzel jelentősen csökkenthető a fertőzés terjedésének sebessége. Hogy ez miért fontos, azt már mindenki kívülről fújja, egyrészt időt kell nyernünk, hogy a járvány elnyújtásával működőképes maradhasson az egészségügyi ellátás, másrészt ahhoz, hogy legyen idő kifejleszteni a koronavírussal szemben hatásos készítményeket.

Globális vakcinafejlesztési verseny: Bizakodásra adhat okot, hogy világszerte elképesztő kutatási kapacitásokat és gigantikus összegeket mozgósítottak a koronavírus elleni készítmények kifejlesztésére, hagyományos gyógyszergyártók, biotech cégek, egyetemek kutatói tesznek meg mindent azért, hogy minél hamarabb legyen hatásos készítmény, sok esetben még együttműködés is van a több országban dolgozó kutatók között, megnyugtató, hogy az eltökéltségen, pénzen és kapacitásokon nem fog múlni a siker.

Jó idő: Bizakodásra adhat okot, hogy az északi félteke időjárása a következő hetekben melegebbre fordul, ez pedig lassíthatja a járvány terjedését az olyan új gócpontokban, mint Olaszország, Spanyolország vagy az Egyesült Államok. Az MIT kutatóinak elemzése szerint a melegebb helyen élő közösségek komparatív előnyben vannak másokkal szemben, a megbetegedések nagy része alacsony átlaghőmérsékletű (3-17 Celsius-fok) régiókban történt, és bár az Egyenlítőnél fekvő vagy a déli félteke országai - amelyekben jelenleg meleg az időjárás – is jelentettek megbetegedéseket, ott jóval kevesebb a fertőzött, a 18 foknál magasabb átlaghőmérsékletű régiókra a fertőzöttek kevesebb mint 6 százaléka esik.

A világ pénzét költik el a kormányok: Ha eddig lett is volna bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a világ kormányai hajlandóak-e költeni a válság súlyos gazdasági hatásainak a kezelésére, akkor már nincsenek, az eddigi bejelentések alapján globális szinten a fiskális stimulus akár a 10 ezermilliárd dollárt is meghaladhatja. Az eszközök skálája széles: egész iparágak megmentése, állami tőkeinjekció, vállalatok részben vagy teljes egészében állami tulajdonba vétele, hitelgarancia, bérgarancia, közvetlen készpénzkifizetés, hiteltörlesztési moratórium kihirdetése, az egészségügy megerősítése is az országonként akár több százmilliárd euró/dollár/font összegű gazdasági mentőcsomagok része.

Lépnek a jegybankok is: Most már az sem kétséges, hogy a világ jegybankjai is minden tőlük telhetőt megtesznek a válság pusztító hatásainak tompításáért, ráadásul nem csak külön-külön, de összehangoltan is fellépnek (például 6 jegybank, köztük a Fed, az EKB és a BOJ koordináltan biztosítja a dollár likviditását). A bevetett eszközök skálája itt is széles: többek között kamatcsökkentés, eszközvásárlási programok (nem csak kötvények, de például ETF-ek, más tőzsdén kereskedett alapok, vállalati kötvények vásárlása), pénzintézeteknek nyújtott olcsó finanszírozás, a banki tőkekövetelmények lazítása szerepel az étlapon.

Csúnya gazdasági visszaesés jön, de legalább tudjuk: Az elmúlt napokban sorra jöttek ki az elemzői várakozások a várható gazdasági visszaeséssel kapcsolatban, sok örömre nincs okunk, a konszenzus abba az irányba mozdult, hogy a 2008-asnál is nagyobb, a második világháború óta nem látott globális recesszió jön idén. A számok ijesztőek, az Egyesült Államokban a második negyedévben akár 24-27 százalékos GDP-visszaesés is jöhet, és akár több mint 10 millióra nőhet a munkanélküliek száma. Igen, súlyos visszaesésre kell készülni, de a teljes bizonytalanságnál ez a kapaszkodó is jobb.

Nagy kör volt a tőzsdéken is: Tőkepiaci léptékben egy pillanat alatt omlottak össze a részvénypiacok, zuhant több nyersanyag árfolyama, mozdultak el fontos devizák is jelentősen. Főleg a részvénypiacokon volt villámcsapásszerű, ami történt, egymás után dőltek a rekordok, ilyen gyorsan még sohasem estek az amerikai tőzsdék több mint 30 százalékot a csúcsukról, soha nem látott volatilitás mellett kereskedtek a részvényekkel több piacon, egymást érték a határidős és az azonnali piacon a felfüggesztések az amerikai tőzsdéken. Mostanra viszont több piacon régen látott túladottságot látunk, több fontos részvényindexben napi és heti grafikonon is olyan alacsonyan áll az RSI értéke, amilyenhez hasonlót utoljára a Dow Jones és az S&P 500 esetében 2008-ban, a DAX-ban vagy a BUX-ban 2011-ben láttunk, és előtte sem sűrűn fordult elő, ez a technikai hatás is meghozhatja a vevőket. Stabilizálódás, emelkedés jöhet a következő időszakban a részvénypiacokon, persze továbbra is magas volatilitás mellett. Egyre többen hisznek abban, hogy már jóval a koronavírus európai vagy észak-amerikai terjedésének csúcsa előtt mélypontot ütnek a tőzsdék, ez pedig sokakat vételre sarkallhat.

Második félidő

Véleményem szerint lefújták az első félidőt a koronavírus-meccsen, jön a szünet, amikor kicsit mindenki kidughatja a fejét a víz alól, és szétnézhet, kapaszkodókat kereshet. Mégis, sok dolog van, ami miatt nem egy lefutott meccs ez. Ezek a hatások időben eltérően jelentkezhetnek.

Jöhet egy következő hullám a vírus terjedésében: Miközben Kínában az új fertőzöttek száma napokig nem nőtt, a hét elején már újra emelkedett a koronavírusos betegek száma (Hongkongban is megugrott az új betegek száma, Szingapúrban a hétvégén ketten meghaltak a koronavírus miatt), elsősorban a külföldről hazaérkezők miatt. Ráadásul az élet elkezdett visszatérni a normál ritmusába, és bár ennek a folyamatnak még nagyon az elején tartanak, és a járvány által érintett régiókban a lakosság széles rétege szerezhetett immunitást, a veszélyek már most is jelentkezhetnek, elképzelhető a fertőzéseknek egy második köre, aminek nem csak egészségügyi, hanem gazdasági következménye is lesz.

Legalább két probléma is van a vakcinafejlesztéssel: Az első, hogy bár egyre több helyről éreznek hírek azzal kapcsolatban, hogy akár idén ősszel vagy akár már nyár végén elkezdődhet potenciális készítmények tesztelése, és belátható időn belül kész lehet a vakcina, sok szakember szerint ez csak illúzió, hiszen egy oltóanyag kifejlesztése akár évekig is eltarthat, a hagyományos folyamat az antigén megtalálásából, állatkísérletekből, humán kutatás-fejlesztésből áll, csak ez utóbbi 4, akár évekig tartó fázisból áll, a folyamatot rövidíteni akkor lehet, ha már meglévő fejlesztés alatt álló oltóanyagot törzskönyveznek hamarabb, mint az eredeti eljárás. A második probléma, hogy ha valahol ki is fejlesztik az oltóanyagot, az első körben nem jelent globális megoldást. A 2009-es sertésinfluenza-járvány idején egy ausztrál vállalat volt az egyik első olyan cég, amelyik hatásos vakcinát dobott piacra, a céget viszont kötelezték, hogy először az ausztrál igényeket elégítse ki, csak később exportálhatta a készítményét, vagyis könnyen előtérbe kerülhetnek a nemzeti érdekek, nem véletlenül indult el a fejlesztés gőzerővel párhuzamosan több országban, így Magyarországon is.

Nem lehet mindenkit megmenteni: Azok a fiskális és monetáris stimulusok, amelyekről már tudunk, egyelőre talán elégségesnek tűnhetnek, sok esetben 3-6-9 hónapra vonatkozó intézkedésekről van szó, de hamar eljöhet az a pont, amikor kiderül, ezek sem elégségesek. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy tömeges munkanéküliségre, vállalati csődökre, csődhullámra kell felkészülnünk, ezek mértékét lehet csak csökkenteni kormányzati és jegybanki lépésekkel. És lesznek igazságtalan döntések, lesz majd a vállalatoknak egy olyan köre, amely nem kap ugyanakkora figyelmet, támogatást, mint mások (Németországban már most megy a kiskereskedelem vs. autógyártók meccs), és lakossági szinten is hasonló lesz a helyzet.

A tőzsdék is eshetnek még: Itt 4 gondolatom van: 1. Nagyon furcsa lenne, ha csak egy „lába” lenne az esésnek, messziről nézve, hosszabb távú grafikonokat elemezve ez a medve piac még nagyon nem futotta ki magát, még ha lesz is egy (átmeneti) hangulatjavulás. 2. A piaci szereplők nagy részének alapforgatókönyve, hogy alapvetően a második negyedév megy a levesbe, de mi van, ha a harmadik vagy a negyedik is? A turizmusra építő vállalatok esetében ennek drámai következményei lennének. 3. A járvány további terjedéséről, a csődbe jutott vállalatokról, lakosságról, tömeges munkanélküliségről szóló hírek tovább nyomhatják lefelé a tőzsdéket. 4. Eljöhet az a pont, amikor a befektetőknek az élethelyzetük megváltozása miatt szükségük lehet minden megtakarításuk felélésére, akár a hosszútávú részvénypozíciók lezárására, ez pedig újabb eladási hullámot hozhat a tőzsdéken.

This time is different: És a legnagyobb félelem: mi van, ha nem ugyanoda jutunk vissza, mint ahol a válság előtt voltunk. Ha már más, talán gyökeresen más világ jön? Kevesebb utazással, autó- és iPhone-vásárlással, hitelfelvétellel, reklámköltéssel stb..

És persze lehet, hogy ez a meccs nem két félidőből áll, hanem harmadokra vagy negyedekre játsszák…

