Koronavírus: így kerüld el a postai sorban állást a sárga csekkekkel

Akik szeretnének távol maradni a közösségi helyektől, boltoktól, igyekeznek a koronavírus járvány terjedését lassítani, most azzal szembesülhetnek, hogy sárga csekken kapják a közműszámláikat, amikkel el kellene sétálni a legközelebbi postára. A jó hír: több olyan megoldás is létezik, amivel ez elkerülhető.

Idős hozzátartozóinknak, ismerőseinknek is fontos lehet, hogy ha maguk nem tudják megoldani, segítsünk nekik a sárga csekkek befizetésében (ha még kapnak ilyet). A posták kikerülésével is csökkenthetjük annak a kockázatát, hogy a koronavírussal megfertőződjenek.

Netbanki vagy mobilbanki átutalás

A „fapados”, regisztrációt nem igénylő megoldás, ha a sárga csekken lévő adatok alapján átutalással fizetjük ki a csekket, ehhez egyszerűen csak beírjuk az átutalás címzettjéhez a csekken a „számlatulajdonos számlaszáma és neve” alatt szereplő adatokat, illetve a közleménybe beírjuk a csekken szereplő befizetőazonosítót, és elutaljuk a számla összegét. Az összeg az azonnali fizetési rendszerben pedig pár másodperc alatt át is megy a szolgáltató számlájára.

Díjnet

Akinek a szolgáltatója lehetővé teszi, érdemes lehet a Díjnet online számlafizető platformjára terelni minél több szolgáltató számláját, ez ugyanis egy egyszerű, kényelmes, egyszeri regisztrációt igénylő, papír és készpénzmentes alternatívája a sárga csekknek. Kártyával vagy átutalással is befizethetők az itt kiállított számlák, és könnyen kezelhetővé válnak az ide bekötött szolgáltatók számlái, ami a privát készpénz-menedzsmentet is egyszerűbbé teszi. A kártyás fizetéshez elmenthetők a kártyaadatok, így egy csekkbefizetés pár másodpercet vesz igénybe. A Díjnetnél a megszokotthoz képest közel kétszer annyian regisztrálnak az elmúlt napokban, sokan dönthettek e megoldás mellett.

iCsekk - QR-kódos befizetés

Az iCsekk a Magyar Posta alkalmazása, de a Díjnet szolgáltatóval is összeköttetésben áll, így a díjnetes regisztrációval rendelkezők az oda ékező számláikat iCsekken keresztül is befizethetik. Az iCsekk február 20-a – egy frissítés óta – regisztrációval működik, a megújult applikációban a korábbi, iCsekk alkalmazással beolvasott csekkeket és kifizetett számlákat is tárolni lehet. A sárga vagy fehér csekkeket a rajtuk szereplő QR-kód beolvasásával is be lehet fizetni, a fizetés pedig bankkártyával, akár elmentett kártyával is működik. A csekkbefizetéssel postai hűségpontokat is gyűjthetnek a felhasználók.

Befizetés a szolgáltatónál

A legtöbb nagy szolgáltatónál van lehetőség arra is, hogy a számlákat a saját, dedikált online csatornára kérjük, és itt bankkártyával, vagy átutalással befizessük, ehhez általában regisztrálni kell.

Csoportos beszedés

Csoportos beszedési megbízás már nem csak fiókban, hanem akár netbankban is megadható, az ehhez szükséges adatok a szolgáltató által korábban küldött számlákon szerepelnek. Ez egy kényelmes, egyszerű megoldás lehet, a hátránya, hogy a sárga csekkhez képest a készpénz-menedzsmentet nem tudja ugyanolyan rugalmasan kezelni. Ezért jelentheti majd később jó alternatívát a sárga csekkre a fizetési kérelem, mely a csoportos beszedés és a sárga csekk "jó tulajdonságait" egyesítheti, erről legutóbb itt írtunk.

Sárga-csekk automata

A Magyar Posta csekkbefizető automatáin keresztül is befizethető valamennyi típusú sárga és fehér csekk, de ezek használatával nem sokkal vagyunk beljebb a postai „ablakos” befizetéshez képest, ugyanis az automaták legtöbbször a postákon, forgalmas helyeken, plázákban, áruházakban találhatók meg. Mivel az automata interfészét is nyomkodni kell, érdemes lehet fertőtlenítőt/kesztyűt használni, kezet mosni utána, ha itt fizetjük be a csekket. Talán egy fokkal jobb megoldás, mintha a postán sorba állnánk egy ablaknál. Az automatánál bankkártyával, vagy készpénzzel is befizethetők a csekkek.