Egészség a koronavírus alatt - Valósággal felrobbant egy élelmiszer ára

Nagyot emelkedett a narancslé határidős árfolyama, miután a vásárlók a koronavírus járvány közepette az egészséges termékek felé fordulnak, a kereslet növekedése mellett a kínálatra a szállítási korlátozások mértek csapást, miután a termelők a szállítási problémákkal küszködnek.

Egy elemző szerint a koronavírus járvány kitörése a narancslé esetében mind a keresleti, mind a kínálati oldalt is befolyásolja, az immunerősítő hatása miatt a termék iránt megugrott a kereslet, míg a légiszállítás korlátozása miatt a termék piacra juttatása is nehezebbé vált. A kínálati oldalon problémát jelent a kevés munkavállaló is, miután az ültetvényeken a koronavírus járvány miatt is többek között az egymástól való távolságtartást is bevezették.

A narancslé határidős jegyzése 2015 októbere óta nem emelkedett ekkorát, míg eközben a londoni tőzsde a múlt hónapban több mint tíz százalékot esett, míg a Dow több mint tizenhat százalékot esett. Egy elemző szerint a határidős árfolyam megugrása után a boltokban is emelkedhet a narancslé ára, mivel a narancslé előállítók gyorsan áthárítják majd az áremelkedést a szupermarketekre és más vevőkre is.

