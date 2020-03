Az ekhót választó újságírókra, médiamunkásokra is terjesszék ki az adómentesítési szabályokat

A Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) kéréssel fordult a Kormányzathoz, hogy a jelenleg zajló koronavírus-járvány miatt az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho) választó újságírókra, médiamunkásokra is terjesszék ki az adómentesítési szabályokat, mert valójában a tartalomelőállításban elsősorban ezen adózási formában dolgoznak a kiadók munkavállalói.

A jelenleg kialakult médiapiaci és gazdasági helyzet kapcsán a kiadói társadalom nem győzi hangsúlyozni, hogy nem létezik média és tartalomszolgáltatás reklámbevételek nélkül, így az MLE is kiáll a Magyar Reklámszövetség kérése mellett, miszerint is terjesszék ki a gazdasági kármentési intézkedési csomagot a reklám-, média- és PR-ügynökségek, a sales house-ok, a közterületi piaci szereplők, direkmarketing szolgáltatók és a marketing kutatással foglalkozó vállalkozások tekintetében.A ma életbe lépő kijárási korlátozás kapcsán hangsúlyozzuk, hogy a sajtó útján a különböző médiumok segítségével az állampolgárokhoz eljuttatott korrekt, gyors, pontos információk életeteket menthetnek. Annak érdekében, hogy a sajtó a korábbinál is nagyobb hatékonysággal végezhesse munkáját, szükséges, hogy mindenkor - akár egy járványügyi zárlat vagy kijárási tilalom idején is - szabad mozgással rendelkezzen.Az MLE ezúton is üdvözli a kormányzatnak azon döntését, hogy a magyarországi médiaszolgáltatások is mentességet kaptak a kieső reklámbevételek miatt, a bár a fenti pontosítások elfogadása biztosítaná a teljes körű segítséget.

