Növekszik az AutoWallis a koronavírus ellenére

Tavaly meghirdetett stratégiája részeként jelentős akvizícióról határozott az AutoWallis igazgatósága, így a társaság tulajdonába kerül a legnagyobb magyar OPEL és a harmadik legnagyobb KIA kereskedést üzemeltető Wallis Kerepesi Kft., valamint az annak helyet adó ingatlant birtokló K85 Kft. A 2019-ben 8,7 milliárd forintos forgalmat bonyolító Wallis Kerepesi akvizíciója több mint tizedével növelheti a tőzsde autós vállalatának idei árbevételét.

Az AutoWallis Igazgatósága több hónapos előkészület után az OPEL és KIA gépjárműveket forgalmazó Wallis Kerepesi Kft., valamint az annak helyet adó ingatlant birtokló K85 Kft. felvásárlásáról határozott, miután azok tulajdonosai írásos szándéknyilatkozatott tettek a két vállalat apportálásáról. A határozat értelmében az AutoWallis kizárólag saját részvényekkel fizeti ki az 1,02 milliárd forintos vételárat, melyet független értékbecslés alapján határozott meg. Az újonnan kibocsátandó 13.511.723 darab részvény árfolyama a társaság részvényeseinek korábbi felhatalmazása alapján az elmúlt 30 nap tőzsdei átlagárfolyama, 75,49 forint. A tranzakció zárásához még több lépés végrehajtása, többek között az új részvények kibocsátásához tájékoztató készítése szükséges. Az apportálandó társaságok jelenleg 60 százalékban a Wallis Asset Management Zrt., míg 40 százalékban a Wallis Kerepesi menedzsment tagjai által birtokolt TT Automobil Kft. tulajdonában vannak.

A tranzakciót követően a Wallis Kerepesi menedzsmentjének tagjai AutoWallis részvényesek (1,9%) lesznek, így továbbra is a teljes csoport növekedésében érdekeltek, a továbbiakban annak részeként végzik munkájukat. Az AutoWallis többségi tulajdonosának, a Wallis Asset Management-nek a jelenlegi 72,47 százalékról 71,78 százalékra változik a tulajdoni hányada. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a Wallis Kerepesi akvizíciója kapcsán elmondta, hogy az jól illeszkedik a tavaly meghirdetett ötéves stratégiába, mely a 2018-as, 65,5 milliárdos árbevétel duplázásával számol 2024-re. A Wallis Kerepesi menedzsmentjének csatlakozása tovább erősíti az AutoWallis csoport szakmai hátterét, mely hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalat a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen.

A Wallis Kerepesi 1990 óta OPEL, majd 2015-től KIA márkákat is forgalmaz és szervizel. Az elmúlt 5-10 év adatai alapján a magyar piac egyik legsikeresebb márkakereskedője: 2019-ben az OPEL-ek tekintetében a 903 darab értékesített új autóval, 6-7 százalékos piaci részesedéssel az első, a KIA márka esetében a 762 darab értékesített új autóval, 10-12 százalékos piaci részesedéssel a harmadik legnagyobb szereplő. Az átlagosan 65 főt foglalkoztató Wallis Kerepesi az új autó értékesítés mellett 2019-ben 541 használt autót értékesített, emellett független OPEL, KIA és ISUZU márkaszervízként is tevékenykedik. A Wallis Kerepesi 2016-2018 között 6-8 milliárd forint közötti árbevételt ért el, míg 2019-ben, az előzetes adatok alapján 8,7 milliárd forintot. A forgalom növekedése az eredményesség javulásával járt együtt: a társaság adózás előtti eredménye 2019-re 162 százalékkal 156,4 millió forintra, míg EBITDA-ja 110 százalékkal 184,7 millió forintra emelkedett a 2018-as évhez képest (előzetes adatok, magyar számviteli törvény szerint). Az akvizíció része a Wallis Kerepesi-nek helyet adó közel 7000 négyzetméteres telek és az azon helyet foglaló 3000 négyzetméteres ingatlan is (K85 Kft.), mely Budapest egyik legpatinásabb, legjobban ismert, „bejáratott” autós értékesítési pontja. A szalon mellett az ingatlanon egy 13 állásos szerviz található 1 vizsgasorral, továbbá egy karosszériaüzem 6 karosszéria- és 4 fényező állással, valamint 1 fényező kabinnal.

Az AutoWallis árfolyama tegnap közel 5 százalékot emelkedett, azonban idén 33 százalékot veszített az értékéből.

