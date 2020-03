Brutális mennyiségű részvényt önthetnek a piacra a hatalmas állami olajalapok

A hatalmasra duzzadt állami vagyonalapok, melyeket jellemzően olajtermelő országok működtetnek, óriási részvényeladók lehettek az elmúlt hónapban, és még lehetnek is. A szakadó olajárak miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy még a vagyonuk is drasztikusan csökkenjen, így egyfajta veszteségminimalizáló magatartást tanúsíthatnak.

A nagy olajtermelő nemzetek állami alapjai, elsősorban a közel-keletiek és afrikaiak elemzői becslések szerint akár 225 milliárd dollárnyi részvényeladást is okozhatnak a piacon, mivel ezen államok költségvetései hatalmas bevételkiesést szenvedtek el a koronavírus gazdasági hatásai és a romokba dőlt olajárak miatt. A JP Morgan szerint a világ nagy állami befektetési alapjai az elmúlt időszak hatalmas részvénypiaci esésének köszönhetően akár 1000 milliárd dollárt is veszíthettek.

Rengeteg közel keleti állam kerülhet bajba a szakadó olajárak miatt, amennyiben csak Szaúd-Arábiára gondolunk, a jelenlegi olajárak mellett akár 20 százalékos is lehet a költségvetésének a hiánya idén. Éppen ebből következően ezen országok nem engedhetik meg maguknak, hogy drasztikusan csökkenjen még a vagyonuk is ebben a nehéz piaci környezetben, így biztosra mehetnek, és profitot realizálhatnak, mely tovább nyomja lefele a részvénypiaci árakat.

Az elemzők becslése szerint 100-150 milliárd dollárnyi részvényt tárazhattak ki ezek a nagyobb állami alapok, és az elkövetkezőkben további 50-75 milliárdos eszközeladások jöhetnek.

Egyfajta veszteség minimalizálást végeznek ezek az alapok, ugyanis nem engedhetik meg maguknak, hogy ebben az időben csökkenjenek a tartalékaik, pont amikor a legnagyobb szükségük van rájuk.

Ezek az alapok is először a kötvényeladásokkal kezdtek, ezért is jól megfigyelhető a piacon az a tendencia, hogy amikor hatalmas esés van a részvénypiacon, az magával rántja az egyébként biztonságot nyújtó eszközöket is, mint például a kötvényeket, vagy az aranyat.

A hatalmas norvég állami vagyonalap például azt nyilatkozta, hogy idén 124 milliárd dollárt veszítettek a részvénypiaci esésnek köszönhetően, azonban ha eljön a megfelelő pillanat, akkor a jelenlegi 65 százalékos részvénykitettségüket 70 százalékra szeretnék növelni. Emellett azt is hozzátette a norvég alap első embere, hogy a kormány ezévi extra költekezését az állampapír portfolió értékesítéséből tervezik fedezni.

