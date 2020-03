Történelmi pillanatok: soha nem esett még ekkorát a világ olajfelhasználása

Soha nem esett még ekkorát a világ olajkereslete az elmúlt több mint 100 évet tekintve, melynek következtében példa nélküli az aktuális hónapban és negyedévben látott árfolyamesés. Már a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) is azzal számol, hogy a koronavírus miatt a világ olajkeresletének az ötöde tűnhetett el.

Újabb 4 százalékkal esik az amerikai típusú könnyűolaj, a WTI árfolyama a ma reggeli kereskedésben. Már 20 dollár alá is benézett a jegyzés, mely 17 éve történt meg utoljára.

Az olaj piacát egyaránt sújtja a koronavírus miatti karanténok keresletpusztító hatása, és a szaúdi orosz olajháború, melynek keretében elárasztják a világ piacait kőolajjal.

Amennyiben ilyen szinten maradna a jegyzés, az azt jelentené, hogy még soha a történelemben nem esett ekkorát a kőolaj ára sem egy hónap leforgása alatt, sem egy negyedév alatt.

Egy hónapos időtávot nézve 55 százalékot csökkent az árfolyam, míg az első negyedévet tekintve 67 százalékot.

A szaúdiak pénteken azt nyilatkozták, hogy továbbra sem vették fel a kapcsolatot Moszkvával annak érdekében, hogy csökkentsék termelésüket, vagy hogy bővítsék a kartell taglistáját. Az orosz helyettes energiaminiszter még rá is erősített a nyomásra, hogy a 25 dolláros olajár valóban kellemetlen Oroszországnak, de nem katasztrófa a nemzet számára. Tehát összességében megállapíthatjuk, hogy nem enyhült a felek hozzáállása az olajháború kapcsán.

Algéria, aki jelenleg betölti az OPEC elnöki pozícióját, igyekezett összehívjni egy vészhelyzeti tanácskozást a kartellen belül, azonban a többség nem támogatta az ötletet, közöttük Szaúd-Arábia sem.

A világ normális esetben 100 millió hordó kőolajat használ fel naponta, azonban a karanténoknak köszönhetően pár hét alatt negyedével is csökkenhetett a globális olajkereslet.

Az olaj több mint 100 éves történetében még soha nem fordult elő, hogy ekkorát zuhant volna a világ olajfelhasználása,

pedig azért megélt jópár krízist a világ a történelemben, köztük az 1929-es nagy válságot, a hetvenes évek olajsokkjait, és 2008-at, de egyik sem közelíti meg a jelenlegi hanyatlás mértékét.

A Brent azonnali jegyzése és a 6 havi határidős ára között 13 dollár a különbség, mely méretű contangora 2008 óta nem volt példa. Ez erőteljesen megnehezíti a kőolajár emelkedésére játszó szereplők fogadásait.

Már a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) is napi 20 millió hordós keresletvisszaeséssel számol.

