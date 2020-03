33 éve nem zárt ilyen pocsék negyedévet az amerikai tőzsde

Egyelőre többnyire inkább óvatosan állnak hozzá a piaci mozgásokhoz a magyar befektetési alapokat kezelő portfóliómenedzserek: sokan inkább szárazon tartják a puskaport, de akad olyan szakértő is, aki úgy véli, lassan, óvatosan, racionális kockázatvállalás mellett már el lehet kezdeni részvényeket venni. A kevésbé kockázatvállaló befektetők számára inkább kötvényekben, pénzpiaci eszközökben lehet érdemes most tartani a pénzt. Fontos azt is megjegyezni, hogy több szakértő is figyelmeztet: a mostani látszólagos megnyugvások ellenére előfordulhat, hogy a gazdasági crach miatt bekövetkező csődhullám újabb eséseket okoz majd a piacon.