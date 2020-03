A világ legnagyobb reklámcége is beleremegett a koronavírus-járványba

A WPP közölte, hogy nem fizet osztalékot a 2019-as eredménye után, visszavonja a 2020-as előrejelzését, valamint a részvényvisszavásárlási programját is törli, mivel a koronavírus miatt egyre több ügyfél mondja vissza a reklámkampányait. A cég költségcsökkentési terveről is beszámolt, amellyel 800 millió fontot takaríthatnak meg idén.

A világ legnagyobb reklámcége, a WPP arról számolt be, hogy nem fog osztalékot fizetni a 2019-es eredménye után, a részvényvisszavásárlási programját is törölte, emellett pedig visszavonja a 2020-as előrejelzését is, miután a koronavírus miatt a cég egyre több ügyfele mond le megrendeléseket, írja a Reuters.

A csoport, amelyet egy három éves üzleti terv megvalósítása közepén ért a járvány, - amely alatt az eladósodottság csökkentését és a készpénzállomány növekedését érték el – közölte, hogy jelenleg egészségügyi kampányokat készít különböző kormányoknak és ügyfeleknek világszerte, beleértve Nagy-Britanniát, ahol a WhatsApp-on keresztül indított információs szolgáltatást.

Más ügyfelek azonban visszavonják a reklámkampányaikat, és mivel még nem látni, hogy meddig tart majd a gazdasági visszaesés, a WPP bejelentett egy költségcsökkentő programot amellyel 800 millió fontot takaríthat meg 2020-ban. Az Ogilvy, Grey és Finsbury ügynökségeket jegyző csoport felfüggesztette a munkaerőfelvételt, felülvizsgálta a szabadúszó kiadásokat, olyan diszkrecionális költéseget vágott, mint az utazás, valamint elhalasztotta a fizetésemeléseket. Az társaság igazgatóságának bérét 20 százalékkal csökkentették, kezdetben az első három hónapra.

Nyilvánvaló, hogy a legerősebb pénzügyi pozícióban lévő vállalatok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megvédjék a dolgozóikat, kiszolgálják az ügyfeleiket, és értéket teremtsenek a részvényeseik számára a nagy bizonytalanság időszaka alatt, ezért tesszük meg a ma felvázolt lépéseket

– mondta Mark Read, a cég vezérigazgatója.

2019 végén a WPP-nek 3 milliárd fontos készpénzállománya volt, a teljes likviditása pedig a le nem hívott hitelkeretekkel együtt 4,8 milliárd font volt. A WPP 107 000 dolgozójával olyan versenytársakkal van jelen a reklámpiacon, mint az amerikai Omnicom vagy IPG, illetve a francia Publicis. Az IPG és a Publicis már szintén visszavonta a 2020-as iránymutatását.

A WPP árfolyama ma 8 százalékkal került feljebb, míg idén 47,7 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Tony Barson/Getty Images for iHeartMedia