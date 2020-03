Felpattant a magyar tőzsde, tépik a Mol-t

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nagyobb emelkedéssel fejezték be a hétfői kereskedést az amerikai részvényindexek, a tengerentúli tőzsdék 3,2-3,6 százalékos erősödéssel zártak. Ázsiában a keddi kereskedés első felében emelkedtek az irányadó részvényindexek, a piaci kommentárok szerint a hangulatot a vártnál erősebb kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex is javíthatta, a nap második felére azonban a korábbi pluszok egy része elolvadt. Európában emelkedést mutatnak az irányadó részvényindexek. A magyar tőzsde felpattant a nyitás után, a blue chipek kivétel nélkül feljebb kerültek, a Richter több mint 9 százalékos pluszban is járt.