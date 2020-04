Itt a legújabb elmélet, miért tarolta le Olaszországot olyan könnyen a koronavírus

Rendkívül magas Olaszországban a koronavírus miatt a halálozási arány, jóval magasabb, mint más országokban, ez pedig világszerte foglalkoztatja a kutatókat, tudósokat. Az olasz egészségügyi minisztérium most egy új érvvel állt elő.

Olaszországban továbbra is tombol a koronavírus-járvány, ezzel az Európai ország továbbra is a globális járvány egyik gócpontja. Bár az valamelyest optimizmusra adhat okot, hogy az elmúlt napokban már csökkent az új megbetegedések száma, azonban még mindig arról beszélünk, hogy hétfőn és kedden is közel 4000 volt az új fertőzöttek száma.

Tegnapig 12 428-an haltak meg az országban a koronavírus miatt, a fertőzöttek száma pedig 105 792-re emelkedett.

Ami viszont továbbra is aggodalomra ad okot, hogy az ehunytak száma még mindig magas, és sajnos egyelőre nem látszik, hogy a napi statisztikákban csökkenést látnánk, a vasárnapi 756 után hétfőn 812-en, kedden pedig 837-en haltak meg a koronavírus miatt.

Ami miatt az olasz járványügyi helyzet kiemelkedő, és sajnos kiemelkedően tragikus, hogy rendkívül magas a halálozások száma a fertőzöttekéhez viszonyítva. A halálozási ráta kiugróan magas, ami világszerte felkeltette a járványügyi szakértők, tudósok érdeklődését, ugyanis ez az arány jóval magasabb, mint más országokban.

Több elmélet is született azzal kapcsolatban, hogy miért szed olyan sok áldozatot Olaszországban a koronavírus-járvány, egy korábbi cikkünkben mi is többet összegyűjtöttünk:

Az olaszországi gócpontok elsősorban urbanizált, rendkívül sűrűn lakott régiókban voltak, ahol a közvetlen társas érintkezés is sűrűbb.

Az olasz társadalom elöregedett, a lakosság 25 százaléka 60 év feletti.

Spanyolországhoz hasonlóan Olaszországban is relatíve alacsony számú tesztelést hajtottak végre, így nehéz lokalizálni és megállítani a vírus terjedését, és a magas ismeretlen esetszám mellett a halálozási ráta automatikusan nagyobbnak tűnik.

Az olasz szokások is segíthetik a vírus terjedését, vasárnaponként összegyűlik a család, az sem ritka, hogy az olasz családokban több generáció él együtt.

A mobiltelefonok cellainformációiból látszott, hogy főleg a járvány kezdeti szakaszában az olaszok egy része nem tartotta be a karantént, elhagyták otthonaikat.

Most egy újabb érv is előkerült a kiugróan magas halálozási ráta alátámasztására:

Az olasz egészségügyi minisztérium szerint a kirakó egyik darabja az, hogy Olaszországban a koronavírus-járvány terjedése előtt enyhe volt az influenzaszezon, ami azzal járt, hogy relatíve kevés áldozatot szedett az influenza, ez azonban összességében megágyazott egy agresszívebb járvány, a koronavírus-pandémia pusztításának.

Tavaly novembertől idén januárig az enyhe lefutású influenza-szezonban kevesebb idős, krónikus megbetegedéssel küzdő ember halt meg Olaszországban, ez pedig potenciálisan több lehetséges áldozatot hagyott a koronavírusnak,

derül ki 19 olasz város adatainak elemzéséből.

Csak ez az egy tényező természetesen önmagéban nem magyarázza a rendkívül sok halottat és a magas halálozási rátát, de hozzájárulhat a trendekhez.

Címlapkép: Pier Marco Tacca/Getty Images