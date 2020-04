Újabb gyomros a kaszinóknak, üresek az asztalok az egyik legnagyobb központban

Nagy bajban vannak a makaói kaszinók, a játékbevételek 80 százalékkal estek vissza márciusban a tavalyi év hasonló időszakához képest, az pedig csak olaj a tűzre, hogy Kína újabb korlátozó intézkedéseket eszközölt a koronavírus megfékezésére, ezzel még inkább késleltve a makaói kaszinók amúgy is lassú helyreállását.

A hatodik egymást követő hónapban csökkent a szerencsejátékokból származó bevétel Makaóban márciusban, miután a Kínában található különleges közigazgatási terület kaszinóit újabb csapás érte a Kínában hozott új karanténszabállyal, illetve határkorlátozásokkal kapcsolatos intézkedések miatt, amely miatt továbbra sem látogatja annyi szerencsejátékos a térséget, mint korábban.

A bruttó szerencsejátékbevétel 5,26 milliárd makaói pataca volt márciusban, amely közel 80 százalékkal alacsonyabb, mint a korábbi év hasonló időszakában. Ez egyébként megfelelt az elemzői várakozások mediánjának, amely 79,5 százalékos visszaesést vetített előre, miután februárban 88 százalékos volt a visszaesés.

A makaói kaszinóipar előtt hosszú út áll, mielőtt helyreállhat, hiszen februárban 15 napig be kellett zárniuk a kaszinókat annak érdekében, hogy a koronavírus terjedését megfékezzék, a járvány előtti időszakban pedig a hongkongi tüntetések, valamint az USA-Kína kereskedelmi háború volt negatív hatással az iparágra.

Miközben március közepére már a makaói kaszinók 80 százaléka újranyitott, a látogatók száma alacsony maradt, hiszen Kína, - amely a kaszinók látogatói forgalmának legnagyobb részét adja - folytatta az egyéni és a csoportos vízumok befagyasztását a vírust megfékező intézkedések részeként.

A kaszinóipar egyébként is lassú helyreállását továbbá az is megzavarta, hogy Guangdong tartomány március végén egy 14 napos karanténszabályt indított el, amely a JP Morgan szerint a gyakorlatilag ugyanaz, mint a kaszinó bezárása Makaóban. Miután a légi közlekedés jelentősen lecsökkent a koronavírus miatt kialakult helyzetben, így majdnem az összes látogató a szárazföldön jutott be Makaóban, Guangdong tartományon keresztül.

Az enklávé kormánya márciusban, még az új karanténszabály kihirdetése előtt 130 milliárd patacára csökkentette a 2020-as bruttó játékbevétel-előrejelzését, viszont az új szabály jelentősen rontja a kaszinók rövid távú kilátásait.

(Bloomberg)

Címlapkép: Billy H.C. Kwok/Bloomberg via Getty Images