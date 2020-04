Új programmal rukkolt elő a Mastercard

A Mastercard Infrastruktúra Fejlesztési Program résztvevői akár már 3-4 nap alatt elérhetővé tudják tenni a kártyás fizetést a kereskedőknél. Az igénylés sok esetben otthonról is elindítható, így a mostani, rendkívüli helyzetben megoldást nyújthat az érdeklődők számára - írja a Mastercard sajtóközleményben.

A Mastercard már tavaly, 2019. november 29-én elindította Infrastruktúra Fejlesztési Programját. Ennek célja, hogy két év alatt duplájára emelje a jelenleg 145 ezer POS terminál számát Magyarországon. A Programba olyan szolgáltatók pályázhattak, akik érdemben szeretnék segíteni a kereskedőket gyors, kényelmes és személyre szabott szolgáltatásaikkal. A pályázatok elbírálása után ma már több, mint 17 kártyaelfogadó várja a kártyaelfogadás iránt érdeklődőket, sok esetben teljesen digitális csatornákon kezelve a folyamatot.

A szolgáltatók a terminálokat átvételi pontokon vagy kiszállítással akár 3-4 munkanap alatt elérhetővé teszik. Többeknél számlavezetés vagy forgalmi elvárás valamint külön havidíj nélkül elérhető a szolgáltatás, akár már 8-10 000 Ft egyszeri eszköz vásárlási költséggel. A kereskedői elszámolás a legtöbb esetben a következő munkanapon megtörténik, de van olyan elfogadó, aki azonnal elérhetővé teszi a kereskedő POS tranzakcióit egy bankkártyán.

A Mastercard programja az elérhető termináltípusok palettáját is bővíteni szeretné, ezzel is segítve azokat a vállalkozásokat, akik a mostaniaknál kisebb, hordozható készülékeket keresnek. Több szolgáltató okostelefonhoz kapcsolható hardveres megoldást is elérhetővé tett a magyar piacon, de őszre várhatóak olyan szolgáltatások is, amelyben külön kiegészítő nélkül, maga a mobiltelefon működik majd terminálként.