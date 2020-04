20 százalékkal emelkedik az olaj!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tegnapot követően ismét hatalmasat emelkedik az olaj, ma is 20 százalékkal ralizik a jegyzés. A piac egyre optimistább afelől, hogy lesz valamilyen globálisan koordinált kitermeléscsökkentés. Azonban a jelenleg belengetett 10 millió hordó/napos vágás is csak három plusz hetet adhat az olajpiacnak, amíg be nem telik az összes tároló, amennyiben ilyen gyér marad a koronavírus miatt a kereslet.