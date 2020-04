Bojár Gábor: Súlyosabb lehet ez a válság, mint a 2008-as

A koronavírus-járványra hivatkozva a Graphisoft Park lefújta a korábban meghirdetett aukciót, aminek keretében 33 millió eurót fordított volna saját részvény vásárlásra, ehelyett 30 millió euró osztalék kifizetését javasolja a társaság. Az aukció ma lett volna, ennek kapcsán beszéltünk Bojár Gáborral, a Graphisoft Park elnökével a meghiúsult tranzakcióról, osztalékfizetésről, válságkezelésről és a koronavírus lehetséges hatásairól.

Ma lett volna a meghirdetett aukció a saját részvény vásárlási programra. A járványra hivatkozva lefújták. Időközben a részvényárfolyam jelentősen csökkent, a cégnek előnyösebb lett volna alacsonyabb árfolyamon vásárolni. Miért fújták le mégis?

Természetesen a cégnek az lett volna előnyös, ha minél alacsonyabb árfolyamon tud saját részvényt vásárolni, de a jelenlegi helyzetben éppen az a veszély állt elő, hogy messze a piaci ár felett kellett volna a cégnek vásárolni, könnyen a meghirdetett a meghirdetett maximális 6280 forintos áron. A járványhelyzetben ugyanis a számlavezető bankoknak rengeteg gondjuk van a folyamatos működés home office-ba telepítésével, ezért sokuk nem vállalta a normál munkamenetből kilógó, eddig ritkán, vagy egyáltalán nem alkalmazott aukciós modulban való részvételt. Erről több visszajelzés is érkezett hozzánk. Ilyen helyzetben fennállt az a veszély, hogy a vártnál jóval kisebb lesz a részvétel és így nem fogy el az erre szánt keret. Márpedig ha nem fogy el, akkor a jóváhagyott program szerint minden ajánlatot el kellett volna fogadnunk a maximális árig. Aki pedig erre számít, az beadja az ajánlatot maximális áron, így lehet hogy annak közelében alakul az átlagár, messze a jelenlegi piaci ár felett. Ezen a cég rosszul járt volna. Sőt olyan visszajelzést is kaptunk, hogy volt aki a nagyobb ügyfeleinek még megcsinálta volna az aukciós részvételt, de sok száz kisrészvényes ilyen különleges megbízásának végrehajtására a jelen helyzetben nincs kapacitása. Annak a kockázatát pedig semmiképpen sem vállalhattuk, hogy a tranzakcióban a nagyobb részvényesek könnyen részt tudnak venni, a kis részvényeseknek pedig nehezebb, mert a részvétel érdekében sokuknak új számlát kellene nyitni a Corncorde-nál. Megpróbáltunk valami olyat, ami mindenkinek jobb lehetett volna, de sajnos közbeszólt a járvány. Marad a rendkívüli osztalék.

Világszerte egyre több vállalat dönt úgy, hogy a koronavírusra hivatkozva a tavalyi eredménye után nem fizet osztalékot. Érthető lépés ez?

Érthető, és egyet is értek vele. Jelen helyzetben a szokásosnál nagyobb tartalékot kell képezni a várható súlyos gazdasági válságra való felkészülésként, és erre az egyébként szokásos osztalék visszatartása fedezet lehet. Mi is ezt tesszük. A tervezett saját részvény vásárlási programon kívül a SzIT-re vonatkozó előírások szerint a tavalyi nyereség 90%-ának megfelelő közel 4,5 millió euró osztalékot terveztünk javasolni a közgyűlés felé. Ehhez jön a saját részvény vásárlásra szánt 33 millió, amit most csak osztalékban tudunk kifizetni, összesen tehát 37,5 millió. Ehelyett javasoltunk 30 milliót, tehát 7,5 millió extra tartalékot képezünk, jóval szokásos osztalék felett.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a rendkívüli osztalék nem a tavalyi év eredménye, tehát nem erről szól a javasolt korlátozás. Ez a nyereség az ingatlanok egy részének sok év alatt történt felértékelődéséből származik, amit most realizáltunk. Az pedig a SzIT szellemének része, hogy ne csak az operatív eredményből, hanem az ingatlanok felértékelődéséből származó hasznot is osszuk meg a részvényesekkel. Ennek persze alapesetben nincs meg a készpénz fedezete, de mivel alacsony volt az eladósodottságunk egy új hitellel meg tudtuk teremteni a szükséges készpénzt. Az amerikai a „REIT”-eknek, melyek magyar megfelelője a SzIT, a felértékelődés hasznát is kötelező kifizetni osztalékban. Ha ez nincs meg cash-ben, vegyen fel a cég hitelt, vagy adjon el ingatlant. Ezzel a tranzakcióval tehát nem teszünk mást, mint a SzIT eredeti szellemét követjük.

Válsághelyzetben, mint a mostani, az osztalék kifizetése vagy ki nem fizetése jelenti a részvényesi értékteremtést?

A legfontosabb részvényesi érték a cég hosszú távú sikeres működésének biztosítása válsághelyzetben is. Ezt pedig jelen helyzetben szolgálhatja akár a szokásos osztalék visszafogása, ezt adott esetben a menedzsmentnek látnia, eszerint teszi meg osztalékjavaslát az arról egyedül dönteni hivatott közgyűlés felé.

Nem csak a menedzsmentek döntése alapján maradhat el idén az osztalékfizetés, de egyre több kormány is nyomás alá helyezi a vállalatokat, és arra kéri őket, hogy vonják vissza osztalékígéreteiket. Erről mi a véleménye?

Az állam a magánvállalatok üzleti döntéseibe általában ne szóljon bele, de most indokoltnak tartom a figyelmük felhívását a konzervatívabb üzletpolitikára. Nemcsak az adott vállalat, de mindannyiunk érdeke, hogy a vállalatok túléljenek. De nagyon fontos, hogy ez csak figyelemfelhívás legyen és ne utasítás, netán rendelet. Az egyes vállalatok helyzete nagyon különböző lehet, egy általános osztalék tiltás sok helyen több kárt okozhat a gazdaság egészének, mint hasznot. Előfordulhat olyan eset is, hogy egy vállalat nélkülözhető tartalékokkal rendelkezik, amit belátható időn belül nem tudna hasznosítani, a tulajdonos viszont az osztalékot be tudná fektetni másik vállalkozásba, ahol nagyobb szükség van rá. Egy ilyen döntést tehát mindenképp az adott vállalat helyzetét jól ismerő menedzsmentre és a tulajdonsokra kell bízni.

A részben állami vállalatoknál elfogadható, ha az állam arra kéri őket, hogy ne fizessenek osztalékot?

A részben vagy egészben állami tulajdonú vállaltoknál az állam nem állami hatalmával szólhat bele a döntésekbe, hanem mint tulajdonos. Ehhez természetesen minden joga megvan.

Mit szól ahhoz, hogy egyes állami javaslatok szerint differenciálni kell a befektetők között, és csak a lakossági befektetőknek nem fizetnének osztalékot a részben állami tulajdonban lévő cégek?

A jelen különleges helyzetben esetleg sok olyan intézkedést is meg tudok érteni, melyek a normál piaci folyamtokba való beavatkozást jelentenek. De ezt a javaslatot egyszerűen nem értem. Most, amikor sokan elvesztik állásukat, és a megtakarításaikat élik fel, most kell a megtakarításokat büntetni???

Térjünk vissza konkrétabban a Graphisoft Park helyzetéhez. A koronavírus kapcsán van olyan bérlőjük, aki a bérleti szerződés felmondását, újratárgyalását kezdeményezte? Nem tartanak üresedéstől a következő hónapokban?

Azt mondják, válságban derül ki igazán, melyek az erős cégek. Bokszból vett hasonlattal élve, nem az a legény aki adja, hanem aki állja. Bérlőink túlnyomó része az utóbbi kategóriába tartozik, olyan is van, aki most tud igazán növekedni. Ez itt most nem a kötelező reklám helye, de bérlőink is elismerik, hogy sikerükhöz hozzájárult a szép környezetben bérelt igényes iroda. A siker titka az igényes munkaerő, az igényes munkaerő megtartásában pedig a munkakörnyezet döntő szempont. Továbbá az is igaz, hogy bérlőink többsége kutató-fejlesztő cég, ahol az otthoni munka sokak számára korábban is elfogadott gyakorlat volt, tehát nem jelentett nagy kihívást számukra az átállás. De tagadhatatlan, hogy egy nagy gazdasági válságban lesz, aki nem bírja, ezért fel kell készülnünk a szokásosnál nagyobb üresedésre.

Általában hogyan hathat a Parkra a koronavírus? Lehet párhuzamot vonni a 2008-as és a mostani válság között? A 2008-ashoz képest milyenek lehetnek a hatások?

Sokak véleményével értek egyet, akik ezt a válságot súlyosabbnak jósolják, mint a 2008-9-es volt. Az egy bankválság volt, ami a hitelezést fagyasztotta be, ezen keresztül gyakorolt negatív hatást a reálgazdaságra. A mostani járvány viszont direktben sújtja a reálgazdaságot. A járvány terjedésének lassítására hozott intézkedések nagyon súlyos és tovább gyűrűző gazdasági hatással járhatnak, ezt nem kell részletezni. Nem véletlen, hogy a svédek például úgy döntöttek, hogy nem hoznak komoly korlátozásokat, mert a korlátozások áldozatai akár többen is lehetnek, mint a koronavírus áldozatai. Ezt persze ők könnyebben megengedhetik maguknak mint mi, hiszen sokkal robusztusabb az egészségügyi ellátó rendszerük, mint a mienk. Valahol azt olvastam – lehet, hogy éppen a Portfolio-n - hogy GDP-arányosan háromszor, abszolút értékben pedig hatszor akkora az egy főre jutó a svéd egészségügyi költségvetés, mint a mienk. Most derül ki igazán, hogy az egészségügy (és persze az oktatás) a legjobban megtérülő beruházás a gazdaságba.

Csak remélni tudom, hogy ebből tanulnak vezetőink.