Koronavírus: az orvosi oxigén ellátását is biztosítja a Honvédség

A Magyar Honvédség biztosítja a Linde Gáz Magyarország Zrt. orvosi oxigén ellátáshoz kapcsolódó gyártási, szállítási és szervezési feladatait. A Linde becslése szerint a járvány következtében a kórházak oxigénfelhasználása öt-tízszeresére nőhet.

Az elmúlt hetek megfeszített munkájának köszönhetően a Linde Gáz Magyarország Zrt. felkészült a koronavírus elleni küzdelemre. Az ország egyik legnagyobb ipari- és egészségügyi gáz gyártó cége a múlt héten felkerült a létfontosságú cégek listájára, így immáron a Magyar Honvédség támogatásával végzi kiemelt feladatát és biztosítja az orvosi oxigén ellátáshoz kapcsolódó gyártási, szállítási és szervezési feladatokat. Napi szintű egyeztetés zajlik a magyar kormányzati szervekkel (ÁEEK, NEAK, Operatív Törzs) és a kórházak vezetőivel a járvány tömeges megbetegedéseket okozó szakaszára való felkészülés érdekében.

A koronavírus megjelenésével számtalan sürgős feladat hárult a gázipari cégre. Többek között megbízást kapott a Kiskunhalason épülő, közel 150 ágyas mobil járványügyi kórház és az ajkai Magyar Imre Kórház teljes orvosi oxigén- és sűrített levegő gázhálózatának kivitelezésére, mellyel így akár további 400 beteget is el tud látni az intézmény. A napokban zajlik a Korányi Pulmonológiai Intézet, a Budai Egészségközpont, a budapesti Szent Margit és a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház, illetve a szombathelyi Markusovszky és a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház medikai gázellátó infrastruktúrájának bővítése is. A Linde ezeken túlmenően az ország további 20 intézményében végez el kapacitás növelést, mindezzel jelentősen javítva az intézmények műszaki állapotát és befogadóképességét. A cég erőforrásait átcsoportosította az egészségügyi létesítmények felkészítésére, így lehetővé téve azt, hogy a normál üzletmenetben több hónapot igénylő orvosi gáz kivitelezések most erőltetett menetben, de 2 hét alatt elkészülnek.

Andreas Müller vezérigazgató elmondása szerint a Linde felkészült a folyamatos és biztonságos ellátásra a COVID-19 járvány idején - köszönhetően az egészségügyi (és ipari) gázok gyártása és forgalmazása terén szerzett tudásnak és tapasztalatnak. Az egészségügyi gázok egyik vezető gyártójaként a Linde minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy aktív szerepet játsszon a járvány leküzdésében. Ez magában foglalja ügyfeleink, partnereink és alkalmazottaink biztonságának szavatolását is.

Az egészségügyi szolgáltatókkal - orvosokkal, ápolókkal, gondozókkal és klinikai személyzettel – együtt elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy kiváló színvonalú ellátást biztosítsunk a betegek számára országszerte.

– tette hozzá a vezérigazgató.

Hegedüs Ákos Egészségügyi üzletág igazgató elmondása szerint

a járványügyi kórházak oxigén felhasználása a vírus megjelenésével várhatóan az átlagos felhasználásnak körülbelül az öt-tízszeresére nőhet a nemzetközi tapasztalatok alapján.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. az óriási gyártókapacitásnak köszönhetően ezt a mennyiséget a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint elő tudja állítani, így nem számítunk ellátási hiányra. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az összes intézményt el tudjuk látni a megfelelő mennyiségű és kiszerelésű orvosi oxigénnel.

– tette hozzá az üzletág igazgató. A Magyar Ipari Gázszövetség ajánlása alapján a napokban született döntés arról, hogy - a megfelelő tisztítási és engedélyezési folyamatok után – vészhelyzet esetén az ipari gázpalackok is bevonhatók medikai célokra a járvány idején, ami jelentősen megnöveli a kihelyezhető oxigénpalackok számát az országban.

Címlapkép: Linde