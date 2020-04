Bill Gates szerint a koronavírus-járvány egy rémálom, de a milliárdos már optimistább, mint Donald Trump

Bill Gates arról számolt be vasárnap a Fox News-nak, hogy szerinte jelentősen alacsonyabb lehet az USA-ban a koronavírus áldoztainak száma, ha az emberek megfelelően betartják a társadalmi távolságtartást, ebben az esetben pedig a koronavírusos esetek száma már a hónap végére csökkenhet.

„Rémálom forgatókönyvnek” nevezte Bill Gates a koronavírus-járványt, viszont a Microsoft alapítója szerint a halálesetek száma nem lesz annyira magas, mint amelyet többen megjósoltak, köztük Donald Trump amerikai elnök is. Trump múlt héten arról számolt be, hogy a USA-ban a vírus megfékezése előtt akár 100-240 ezer halálesetre is lehet számítani, a Fehér Ház által összeállított előrejelzés szerint.

Ha a társadalmi távolságtartást megfelelően betartjuk, akkor sokkal kisebb halálozási számmal átvészelhetjük ezt

– mondta Gates a Fox News-on vasárnap. A Microsoft alapítója szerint nagyon fontos, hogy ezeket a számokat láthatják az emberek, így könnyebben megértik a helyzet súlyosságát. Vasárnapig több mint 300 ezer regisztrált fertőzéses esetről számoltak be az USA-ban és 8 500 halálesetről, míg globálisan már több 1,2 millió fertőzött van és több mint 65 ezer emberáldozatot követelt a vírus.

Gates szerint, ha az emberek tovább gyakorolják a társadalmi távolságtartást és karanténban maradnak, akkor a fertőzéses esetek száma csökkenhet a hónap végére.



Ez egy rémálom forgatókönyv, mivel az emberről emberre terjedő légúti vírusok exponencionálisan tudnak növekedni. És tudod, ha folytattuk volna a munkába járást, vagy az utazást, akkor a görbe soha sem hajlana meg, amíg az emberek nagy része meg nem fertőződik és aztán tömegek keresnének orvosi ellátást, valamint rengetegen meghalnának

Gates arról is beszámolt, hogy a szerinte addig nem fog minden visszatérni a normális kerékvágásba, ameddig nem találják fel a vakcinát, és teszik azt elérhetővé az egész világon. A Microsoft alapítója szerint bár a koronavírus borzasztó pusztítást végzett a világban, nem a legrosszabb ami történhetett, hiszen a halálozási ráta lényegesen alacsonyabb az olyan betegségekkel összevetve, mint például a fekete himlő.

2015-ben Gates figyelmeztetett, hogy a következő évtizedekben egy betegség nagyobb fenyegetést jelent az emberiségre, valamint több emberéletet követel, mint egy háború. Gates szerint azóta az ilyen helyzet kezelésére irányuló intézkedések mindössze 5 százaléka született meg.

Nehéz pénz tenni olyasmibe, amiről nem tudod, hogy meg fog-e történni. Biztos vagyok benne, hogy ezután, bele fogjuk tenni azt a pénzt

– mondta Gates. A Bill & Melissa Gates Foundation egyébként már 100 millió dollárt ajánlott fel koronavírus elleni harc segítésére, a vírusra adott válaszként.

(CNBC)

Címlapkép: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times