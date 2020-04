Olajháború ide vagy oda, brutálisan alacsony maradhat az olaj ára

Zömében igen pesszimisták a kőolajpiaci elemzők az olaj árának második negyedévi alakulásával kapcsolatosan, a megkérdezett 30 szakember véleményének a konszenzusa 20 dollár, holott jelenleg az olaj 30 dollár felett van. A pesszimisták szerint Szaúd-Arábiának és Oroszországnak nem áll érdekében befejezni az olajháborút, másrészt későn is érkezhet a koordinált termelés-csökkentés. A legoptimistább esetben májusban megugorhat a kőolaj iránti világpiaci igény, amennyiben a járvány terjedése jelentősen alábbhagy.

Az olajkereslet negyede köddé válhat

A CNBC egy felmérést végzett az olajpiaci szakértők körében, 30 elemzőt, stratégát, és olajkereskedőt kérdezett meg arról, hogy az idei második negyedévben hogyan alakulhat a kőolaj ára, főleg úgy, hogy jelenleg igen nagy izgalmak tapasztalhatóak az olajpiacon, csütörtökön akár véget is érhet az Oroszország és Szaúd-Arábia között feszülő olajháború, és eddig még soha nem látott kitermelés-csökkentés jöhet.

A piaci konszenzus jelenleg az, hogy a második negyedévben óriásit eshet a világ olajpiaci kereslete a koronavírus járvány lassítására szolgáló karanténok és utazási korlátozásoknak köszönhetően, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 25 millió hordós keresletcsökkenést prognosztizál, mely lényegében azt jelentené, hogy a globális olajkereslet mintegy negyede tűnhet el egyik pillanatról a másikra. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy ameddig csak Kínában terjedt a járvány, akkor ott is 20-30 százalékos olajkereslet-visszaesés volt tapasztalható, azonban ez Kína méreteiből adódóan csak 3 millió hordó/nap körüli kiesést jelentett a világ olajfelhasználásából. Azonban amióta Európa és az Egyesült Államok is a járvány gócpontjai lettek, sajnos a hatás immáron globális mértéket öltött a világ kőolaj felhasználásában, így a nagyságrendek jelentősen megnőttek.

A volatilitás óriási maradhat a kőolaj árában, a koronavírussal kapcsolatos hírek és az olajháborúval kapcsolatos fejleményeknek köszönhetően az elemzők nem tartanak 20 dollárnál nagyobb kilengéseket sem kizártnak a kőolaj árában.

A három domináns olajnagyhatalom

Amennyiben megnézzük a világ olajkínálatát, látszik, hogy a három nagy szereplő, az OPEC, Amerika és Oroszország a világ olajtermelésének mintegy 80 százalékát adják. Egyelőre Donald Trump amerikai elnök próbálja kihúzni magukat a termelés-csökkentésből, azonban mivel jelenleg az Egyesült Államok a világ legnagyobb kőolajtermelője, ezért ez igen nagy terhet jelentene Szaúd-Arábiának és Oroszországnak.

Hány dollár lehet a kőolaj ára?

A megkérdezett szakértők által mondott második negyedéves kőolaj átlagár 20 dollár lehet az északi-tengeri Brent esetén. Ez meglehetősen alacsonynak tűnik, főleg ahhoz képest, hogy jelenleg 31 dollár körül mozog a nyersolaj ára. Amennyiben a becslés igaznak bizonyul, a kőolaj még elveszítheti értékének harmadát hamarosan.

A pesszimisták

A megkérdezettek közel harmada, 9 szakértő mondta azt, hogy az olajárak 20 dollár alá eshetnek az aktuális negyedévben. A legpesszimistább a JBC Energy volt, akik még azt sem tartják kizártnak, hogy időlegesen 10 dollárra essen az olaj ára.

Az elemzők meglehetősen szkeptikusok a lehetséges szaúdi-orosz kitermelés-csökkentés kapcsán, ugyanis egyrészt a jelenlegi keresleti sokkot önmagukban nem képesek méreténél fogva kezelni, másrészt nem is áll érdekükben, hiszen ezzel ismét a saját termelésük visszafogása árán tornáznák fel az olaj árát, mely helyzetből újra az amerikai palaolajtermelők jönnének ki győztesen.

Már olyan elemző is akadt a megkérdezettek között, aki áprilisban több mint 30 millió hordó/napos keresletvisszaesést vár, amely az olajpiaci kereslet közel harmadával való zsugorodását jelentené. A másik probléma, hogy amennyiben még Szaúd-Arábia és Oroszország meg is egyezne egymással, még akkor is rengeteg olaj van a tárolókban, több mint 70 százalékos a telítettség, mely egyszer majd kínálatként fog megjelenni.

A Citi elemzője úgy véli, hogy amennyiben a három olajnagyhatalomnak valamilyen csoda folytán mégis sikerülne megállapodásra jutniuk a termelésükről, az is a kereslet drasztikus visszaesése következtében már túl kevés lehet, és a tározók állapotát tekintve pedig túl későn érkezhet. Mindezek következtében a Citi 17 dollárra várja a Brentet a második negyedévben, és még április vége alőtt akár 10 dollár alá eshet a jegyzése.

A GRZ energy alapítója és vezére úgy gondolja, hogy nem várható egy V betű alakú felpattanás az olaj árában sem a második, sem a harmadik negyedévben, mivel minél több ideig tartanak a karanténok, annál valószínűbb, hogy hosszú távon is változást fog generálni az emberek viselkedésében, mely ki fog hatni az olaj iránti igényre is. Egyrészt az emberek utazási szokásai is megváltozhatnak, másrészt pedig ipari cégek mehetnek csődbe, amely miatt hosszabb távon is csökkenhet a kőolaj iránti igény.

Az elemzők újból felhívták a figyelmet a negatív olajárak lehetőségére is, azaz amikor a termelő fizet a vásárlónak azért, hogy átvegye a kőolaját. Ahogyan egyre több helyen telnek meg az olajtárolók, egyre több lokáción fordulhat elő negatív olajár.

Az optimisták

a megkérdezettek közül 6 elemző jóval optimistábbnak látja az olaj jövőbeli kilátásait az előbb írtaknál, és véleményük szerint 30 dollár körül stabilizálódhat a kőolaj ára a negyedévben.

Ami viszont felettébb érdekes, hogy két elemzőn kívül az összes megkérdezett alacsonyabb olajárra számít, mint ami az aktuális piaci ár.

A Complate Intelligence és egy független energiapiaci elemző mutatkozott a legoptimistábbnak az olajpiaci kilátások kapcsán, akik 42 és 44 dolláros olajárat prognosztizálnak. Azonban abban az összes olajpiaci elemző egyetért, hogy nem lesz várhatóan tartósan az olaj ára magasabban, mint az amerikai palaolajtermelők termelési költsége, mely 45-55 dollár körül van átlagosan.

Az optimista forgatókönyv szerint májusban nagyot ugorhat az olajkereslet, amennyiben Európa és az Egyesült Államok gazdasága hirtelen újraindulna.

Címlapkép: Yunus Keles/Anadolu Agency/Getty Images