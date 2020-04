Tépik a tengerentúli tőzsdéket. 1 100 pontos pluszban is járt a Dow

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szárnyalnak hétfőn az európai részvényindexek, miután a piaci kommentárok szerint a befektetők kedvezően fogadhatták, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggő halálozások száma New Yorkban, Spanyolországban és Olaszországban is csökkenhetett. A magyar tőzsde emelkedik, a blue chipek közül az OTP lejjebb került. A tengerentúli tőzsdék is nagyot emelkedtek a koronavírussal kapcsolatot pozitív hírek hatására, a Dow 1 100 pontos pluszban is járt.