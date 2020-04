Ijesztően optimisták az amerikaiak a részvénypiacokra

Szokatlan kép alakult ki az amerikai piacon, miközben az emberek egyre inkább aggódnak a koronavírus okozta gazdasági károk miatt, az részvénypiacok emelkedésével kapcsolatban durván megugrottak a várakozások az országban.

Nagyon furcsa kép kezd kialakulni az amerikai részvénypiacokon, a járványhelyzet közepette az emberek egyre jobban aggódnak a gazdasági helyzet miatt, derült a Google keresésekből. Az olyan keresések, mint a „hogyan tudom kifizetni a lakbért?”, vagy a „mi van, ha nem tudom kifizetni a jelzáloghitelem?” nagyon durván megugrottak a munkanélküliség vártnál jelentősen nagyobb emelkedésével együtt. Ha a feltételezések helyesek, akkor ez még a következő negyedévben is így lesz, viszont ha Ed Hyman az Evercore-tól jól gondolja, akkor még akár bőven az év második felében is, ha nem 2021-ben is tarthat.

Nem meglepő, hogy a fogyasztói várakozásokkal kapcsolatos legutóbbi New York Fed-felmérés szerint gyakorlatilag minden olyan mutató esik, ami a pénzügyi jóléttel kapcsolatos, mint a jövedelem, a vagyon és az adósság fenntarthatósága. Az például, hogy valaki arra számít, hogy elveszti a munkáját történelmi 18,3 százalékra ugrott, de a hiteltörlesztéssel kapcsolatban és a várható jövedelemnövekedéssel kapcsolatban is sokkal borúlátóbbak lettek az emberek.

Forrás: New York Fed

A fent említettek egyébként nem is lennének meglepőek, adva a jelenlegi helyzetet, az viszont ijesztő, hogy mennyire optimisták az emberek a részvénypiacokkal kapcsolatban. A New York Fed felmérése alapján, a jövőbeli részvényárakra vonatkozó átlagos fogyasztói várakozás szerint annak átlagos valószínűsége, hogy a részvényárfolyamok egy év múlva magasabbak lesznek, 47,7 százalékra ugrott, ami sosem volt még ennyire magas.

Forrás: New York Fed

A túláradó optimizmust az magyarázhatja, hogy a nehéz helyzetbe került amerikaiak munkahelyek nélkül a tőzsde felé fordulnak a ZeroHedge szerint, hogy bevételt generáljanak. A Fed történelmi mértékű beavatkozásai után pedig az a furcsa helyzet alakult ki, hogy a részvénypiacokra az emberek egy része anticiklikus indikátorként tekinthet, ami a gazdaság romlása mellett emelkedik, és miközben a gazdaság válságba kerül, az emelkedő részvényárakra vonatkozó várakozások sosem jártak még ilyen magasan. A Zerohedge szerint egyébként a medvepiac akkor érhet majd véget, amikor az amerikai jegybank direkt módon kezd el részvényeket vásárolni.

