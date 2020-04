Itt a nagy befektetési lehetőség, akár 60 százalékot is kereshetsz vele

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Bernstein szerint nincs mire várni, még a nagy olajháborús megállapodás előtt be kell vásárolni az olaj és gázipari szolgáltatásokat nyújtó cégek papírjaiból, ugyanis mély alulárazás alakult ki esetükben, melynek hatására még 30 dolláros olajár mellett is 60 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtetnek hosszabb távon. Az elmúlt évekhez képest ezek a papírok a töredéküket érik, és technikailag is nagyon túl vannak adva.