2,6 milliárd forint osztalékot fizet a BIF

Közzétette küzgyűlési napirendi pontjait, tavalyi beszámolóit és 2020-as várakozásait a BIF. A vállalat a tavalyi eredménye után idén részvényenként 10, összesen 2,6 milliárd forintot fizetne ki a részvényeseknek. A közgyűlés saját részvények vásárlásáról is dönt. A kilátásokkal kapcsolatban a BIF menedzsmentje a koronavírusról is ír, amelynek várhatóan lesznek negatív hatásai a társaság 2020. évi terveire, célkitűzéseire, ideértve a folyamatban lévő fejlesztéseit is, ezen várható negatív hatásokat egyelőre nehéz megbecsülni, számszerűsíteni.