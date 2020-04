Három hét alatt duplázni a magyar tőzsdén? Mi folyik a hazai részvényeknél?

A globális koronavírus-járvány miatt idén rég (sok szempontból soha) nem látott esés söpört végig a világ tőzsdéin, sajnos a magyar tőzsde inkább alulteljesítő volt. Március közepén viszont mélypontot ütöttek a részvénypiacok, a nemzetközi tőkepiaci hangulatjavulással és a körvonalazódó magyar koronavírus-mentőcsomaggal megtámogatva meredeken emelkedett a hazai részvények árfolyama is, és elsősorban nem is a nagyoké, hanem inkább a közepes és a kisebb kapitalizációjú vállalatok részvényeié. Persze vonzó az 50-70 vagy több mint 100 százalékos hozam néhány hét alatt, de távolabbról nézve volt honnan emelkedni, a legtöbb papírnál továbbra sem beszélhetünk trendfordulóról. Megnéztünk, hogyan teljesített néhány hazai részvény a tőzsdei felpattanásban, és milyen szintekre érdemes figyelni, ha folytatódik az emelkedés.

Mire ez a nagy felpattanás?

Bár a globális járvány meg koránt sem csengett le (sőt, vélhetően még hosszú hónapokig velünk lesz, és valószínűleg újra és újra visszatér), de egyre több korábbi vagy jelenlegi gócpontból érkeznek hírek a fertőzöttek vagy a halottak számában a növekedés mérséklődéséről vagy az esetszámok csökkenéséről.

Egymás után érkeznek a hírek fiskális és monetáris stimulusrokról, brutális mértékű mentőcsomagokról, a befektetők pedig elkezdték beárazni, hogy ezek segítségével a legrosszabbat, például tömeges vállalati csődöket, egész szektorok megsemmisülését el lehet kerülni.

Technikai hatás is segítette a felpattanást, egy hónapnyi masszív esés után ugyanis a részvénypiacokon régen látott túladottság alakult ki, ami automatikusan meghozta a vevőket.

Az elmúlt napokban pedig az esésben kiépült shortpozíciók zárása is felfelé segítette az árfolyamokat.

BUX

A BUX-ban a csúcs még januárban volt, akkor 46 476 pontig szárnyalt az index értéke, és bár február közepén még volt egy csúcstámadás, onnan egy hónap alatt március közepéig 28 981 pontig, 37 százalékot zuhant. Onnan jött az elmúlt napok emelkedése, és bár tegnap már a mélyponthoz képest 18 százalékkal feljebb, 34 314 ponton is állt az index, meredek felpattanásnak egyelőre nehéz nevezni, ami a BUX index-szel történik, és ebben benne van a fő komponensek, az OTP, a Mol vagy a Magyar Telekom gyenge teljesítménye az elmúlt napokban.

A kispapírok némelyikében viszont meredek felpattanásokat láthattunk, ezek közül néztünk meg néhányat.

4iG

A 4iG-ben a csúcs tavaly júliusban volt 1182 forinton, onnan idén március közepére 286 forintig zuhant az árfolyam, vagyis a cég a csúcshoz képest elveszítette az értékének a 76 százalékát. Az elmúlt napokban a felpattanás is látványos volt, tegnap már 483 forint fölé ugrottak a jegyzések, vagyis 69 százalékot pattant fel az árfolyam. Kérdés, sikerül-e tartósan a tavaly novemberi csúcsról berajzolt csökkenő trendvonal fölé emelkednie az árfolyamnak, amennyiben igen, akkor első körben az 500 forint körüli szintet kell leküzdenie a 4iG-nek.

Appeninn

Az Appeninn befektetői az elmúlt években hozzá voltak szokva a szenvedéshez, az ingatlancég árfolyama 2017 novemberben még 1173 forinton is állt, onnan a mostani mélypontig 83 százalékot zuhant az árfolyam. Az Appeninnben a mélypont március közepén 196 forinton volt, onnan kedden 303 forintig emelkedett az árfolyam, vagyis 55 százalékot ralizott két és fél hét alatt. Idén összességében még mindig 22 százalék mínuszban áll. Egyelőre nehéz máshogy látni a mostani felpattanást, mint egy durva túladottságból induló bear market ralit, igazán jól akkor nézne ki a grafikon, ha sikerülne kitörni a már hónapok óta rajzolódó csökkenő trendvonal fölé.

AutoWallis

Tavaly február elején már 266 forinton is állt, azóta azonban egyre alacsonyabb mélypontokat ütött az AutoWallis árfolyama, az idei mélypont 51 forinton március közepén volt, vagyis a csúcsról 81 százalékot zuhant az árfolyam. Az idei mélypontról viszont meredek emelkedés jött, március végén már 87 forinton, vagyis 71 százalékkal feljebb állt az árfolyam. Felfelé a 87 és később a 100 forint körüli szinteket érdemes figyelni.

Opus

Az Opus árfolyama a 2018 áprilisi választások után egy nagyon rövid pillanatra új csúcsra, 810 forintra emelkedett, azóta viszont folyamatos a lejtmenet, idén március közepén a mélypont 129 forinton volt, addig a papír elveszítette az értékének a 84 százalékát. Volt tehát honnan felpattanni, az elmúlt napok egyik sztárja az Opus volt, ami kedden már 119 százalékkal feljebb, 282 forinton is állt, a tavaly június óta berajzolt csökkenő trendvonalig szúrt fel az árfolyam. Felfelé első körben a 305, aztán a 350 forint körüli szintet érdemes figyelni.

PannErgy

A PannErgyben is volt egy szép kör lefelé, majd felfelé, idén a mélypont 461 forinton volt, két hét alatt 50 százalékkal 694 forintig ralizott az árfolyam, vagyis a március eleji letörés köztelébe érkezett meg. Tartós fordulatról egyelőre itt is korai beszélni, igazán jól akkor festene a grafikon, ha áttörné a 700 forint körüli szintet.

Takarék Jelzálogbank

Nyilván nincs már értelme a válság előtti, 2300 forint feletti csúcsokat nézegetni a Takarék Jelzálogbanknál, de még egy éve is álltak 700 forint felett a jegyzések, ezzel szemben idén március közepén 266 forint volt a mélypont. Onnan jött egy könnyed 68 százalékos emelkedés, amivel a részvény gyakorlatilag a március közepi szintre tért vissza, ráadásul a tavaly áprilisi csúcspontra és az idei mélypontra húzott Fibonacci esetében is fontos szinthez ért az árfolyam. Felfelé első körben 500 forint körül lesz fontos szint.

Waberer’s

Waberer’s befektetőnek lenni maga a kínok kínja, nagyon rövid felívelő időszakoktól eltekintve egyre lejjebb esik az árfolyam, ami a 2017-es kibocsátás után egy pillanatra még 5100 forint felett is állt, idén március közepére pedig 562 forintig esett, vagyis a kibocsátás óta a cég elveszítette az értékének közel 90 százalékát. A fuvarozó cég sztorija már a koronavírus-járvány előtt is több sebből vérzett, és a hirtelen bezárkózó világ, az áruforgalom visszaesése, a cég megbízóinak termelés-leállítása tovább nehezítette a vállalat helyzetét (erről itt írtunk részletesebben). A nemzetközi tőkepiaci hangulatjavulásban azonban a Waberer’s részvényárfolyama is nagyot emelkedett, tegnapig 47 százalékkal 828 forintig ralizott. Trendfordulóról egyelőre itt sem beszélhetünk.

Címlapkép forrása: James Gourley/Getty Images