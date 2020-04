Ne várd a piacok alját, ha valami olcsó, azt meg kell venni!

Továbbra is vita tárgya, hogy részvénypiacok zuhanásának vége van-e, vagy leszek még lefelé tartó körök. Howard Mark milliárdos befektető szerint nagy valószínűséggel a piac visszateszteli majd a márciusi mélypontot, azonban mégis azt tanácsolja a befektetőknek, hogy vásároljanak olyan papírokat, amelyeket az értékeltségük alapján olcsónak találnak, és ha az árfolyamok tovább esnek, akkor növeljék tovább a pozícióikat.

A részvénypiacokon a koronavírus miatt kialakult pánikeladási hullám söpört végig az elmúlt időszakban, a piac legutóbbi mélypontját március 23-án értük el. Sokan úgy gondolják, hogy még lesznek lefelé tartó körök, mivel a vírus által okozott gazdasági károk jelenleg nem felmérhetők, azonban a milliárdos befektető Howard Marks nem várja meg, amíg a piacok újabb mélypontra esnek, miközben próbálnak helyreállni a vírus okozta sokkból.

Marks egyik friss feljegyzésében arról számolt be, hogy szerinte nagy esély van rá, hogy a piacok újratesztelik majd a két hete elért mélypontokat, sőt a befektető szerint még tovább is eshetnek. Marks a Gavekal áprilisi kutatására hivatkozva arról számolt be, hogy a szinte biztos, hogy újratesztelésre kerül majd a korábbi mélypont.

A piacok ritkán állnak helyre egyből egy durva esés után. 1950 óta 15 medvepiac volt, amelyből mindössze 1 esetében nem került újratesztelésre az elsődleges mélypont a rákövetkező három hónapban. Mivel a mostani válságban a hírfolyam valószínűleg rosszabbra fordul, mielőtt javulna, egy újratesztelés valószínű

- mondta Marks.

Mark a korábbi márciusi feljegyzéseire visszautalva azt tanácsolja a befektetőknek, hogy olyan eszközöket vegyenek, amelyek a mostani áron olcsónak találnak.

Véleményem szerint ostobaság a mélypontra várni. Akkor milyennek kéne lennie a befektetők kritériumainak? A válasz egyszerű: ha valami olcsó – az ár és az érték kapcsolata alapján – akkor venni kell, és ha még olcsóbb lesz, akkor még többet kell venni

- tanácsolta a befektető.

A részvények értékelésénél gyakran használt P/E ráta a következő évre 16,5, míg az 5 éves átlag 16,7 a FactSet adatai szerint. Azonban Marks nézőpontja kevésbé vonatkozik a értékeltségre, sokkal inkább a megítélésre.

Nem könnyű vásárolni, mikor a hírek szörnyűek, az árak összeomlanak, és lehetetlen meghatározni, hogy hol lesz a piac alja, azonban mégis ennek kell lennie a befektető legnagyobb törekvésének

- mondta Marks.

(MarketWatch)

Címlapkép: Brendon Thorne/Bloomberg via Getty Images