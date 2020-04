Elszabadult a bika, rég nem látott jó hangulat a tőzsdéken

Amilyen heves volt az esés, olyan heves most az emelkedés is a tőzsdéken. A nagy kérdés az, hogy láttuk-e már a piac alját, ha a történelem bármit taníthat nekünk, akkor az az lenne, hogy inkább az lenne a meglepőbb, ha most már csak egyre magasabb csúcsokat ütnének a tőzsdék, és nem lenne folytatása a lejtmenetnek. Most viszont jó a hangulat, rég nem látott emelkedés zajlik a részvénypiacokon.

Villámcsapás

Elképesztően felgyorsultak február óta az események a tőzsdéken. Február közepén több vezető részvényindex még történelmi csúcsa közelében állt, aztán villámcsapásszerűen indult az esés, ami történelmi léptékben is a legpusztítóbbak közé tartozik.

Csupán 16 napra volt szükség ahhoz, hogy az S&P 500 a csúcsáról több mint 20 százalékot essen, vagyis medve piaci fázisba érjen, ilyen rövid idő alatt legutóbb 1933 júliusában veszített több mint 20 százalékot az értékéből az index.

Ráadásul a 20 százalékos eséssel a zuhanásnak még nem volt vége, csupán 7 kereskedési nappal később már 34 százalék mínuszban állt az S&P 500, ott ütött mélypontot.

Aztán jött a fordulat, más részvényindexekhez hasonlóan az S&P 500 március 23-án ütött mélypontot, onnan pedig tegnapig több mint 20 százalékot emelkedett. Csak 12 nap kellett ahhoz, hogy a mélypontról bull piaci territóriumba érjen az index.

Ilyen gyors fordulatra utoljára a 2008-as válság alatt és után volt példa: 2008 decemberében 11 nap alatt fordult az S&P bika piaci területre, 2009 márciusban pedig a sátáni 666 pontos szintről 10 kereskedési nap kellett, hogy több mint 20 százalékos legyen az emelkedés, az a rali volt annak a bika piacnak a kiindulópontja, amely több mint 10 éven keresztül tartott, és amelynek idén márciusban lett vége.

Minden IS fordult

Gyakorlatilag nem tudunk olyan fontosabb részvényindexet mondani, ami ne emelkedett volna március közepe óta, amikor az amerikai részvényindexek mélypontot ütöttek, akkor világszerte fordult a tőzsdei hangulat. Az élen az amerikai tőzsdék állnak, de nagyon emelkedett a szétütött görög vagy orosz index is.

A magyar BUX a sereghajtók közé tartozik, elsősorban a két nagy komponens, az OTP és a Mol alulteljesítése miatt.

Miért emelkednek a tőzsdék?

Általánosságban a következőkkel lehet magyarázni a tőzsdék szárnyalását:

Bár a globális járvány még korántsem csengett le (sőt, vélhetően még hosszú hónapokig velünk lesz, és valószínűleg újra és újra visszatér), de egyre több korábbi vagy jelenlegi gócpontból érkeznek hírek a fertőzöttek vagy a halottak számában a növekedés mérséklődéséről vagy az esetszámok csökkenéséről. A New York-i kormányzó, Andrew Cuomo kedden már a járvány tetőzéséről beszélt, Olaszországban és Spanyolországban lassult valamelyest a járvány terjedése, Ausztriában és Dániában már a korlátozások fokozatos feloldását tervezik, Vuhanban, a globális járvány első gócpontjában voltak egymást követő napok, amikor már nem jelentettek újabb halálos eseteket.

Egymás után érkeznek a hírek fiskális és monetáris stimulusrokról, brutális mértékű mentőcsomagokról, a befektetők pedig elkezdték beárazni, hogy ezek segítségével a legrosszabbat, például tömeges vállalati csődöket, egész szektorok megsemmisülését el lehet kerülni. A magyar mentőcsomagról is egyre többet tudunk, ez a hazai részvényárfolyamokat is felfelé segítette.

Technikai hatás is segítette a felpattanást, egy hónapnyi masszív esés után ugyanis a részvénypiacokon régen látott túladottság alakult ki, ami automatikusan meghozta a vevőket.

Az elmúlt napokban pedig az esésben kiépült shortpozíciók zárása is felfelé segítette az árfolyamokat.

A tegnapi rali mögött ezeken felül többek között az áll, hogy

Bernie Sanders kiszállt az amerikai elnökválasztási versenyből, ennek azért örültek a befektetők, mert a szenátort tartották az egyik leginkább piacellenesnek a jelöltek közül, főként az egészségügyben tervezett drasztikus átalakításokat, de mivel Sanders már nincs versenyben, fellélegzett a szektor, a befektetők pedig vették az egészségügyi szektor részvényeit.

Nagyot emelkedett az olaj ára, miután arról érkeztek hírek, hogy a nagy kőolajkitermelő országok közel lehetnek a megállapodáshoz arról, hogy együttesen csökkentsék a kitermelésüket. A hírekre emelkedett az olajkapcsolat részvények árfolyama.

Nagyot emelkedtek azokban a szektorokban a részvényárfolyamok, amelyeket a mostani válság veszteseinek tartanak, utazásszervezők, légitársaságok részvényei mentek tegnap nagyot, miután a befektetők elkezdték árazni, hogy egyre több országban hamarosan fokozatosan elkezdhetik feloldani a korlátozásokat.

Furcsa lenne, ha ennyi lett volna az esés

Egy korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy a korábbi nagy esések tapasztalata az, hogy egy nagyobb letörést jellemzően masszív felpattanás követ, és aztán jönnek még újabb mélypontok. A legutóbbi, 2008-as válság alatt több hullámban, meredek eséseket méretes felpattanások követték, de a vezető részvényindexek hónapokig lefelé tartó trendben haladtak, mígnem 2009 márciusában ütöttek mélypontot. Vagyis a medve piacok velejárói a medve piaci ralik is. Összesen 5 és fél évre volt szükség ahhoz, hogy az index meghaladja a 2007 októberi csúcsszintet, a 2009 márciusi mélyponthoz képest 4 év telt el az új csúcsig.

Láttuk a piac alját?

Kevés olyan téma van most a tőzsdéken, ami annyira foglalkoztatná a piaci szereplőket, mint az, hogy akkor most ennyi volt az esés, márciusban megvolt a mélypont, és akkor jöhet a további emelkedés, vagy amit most látunk az csak egy medve piaci rali, aminek hamarosan vége, és jöhet a kijózanodás, majd az újabb mélypontok.

Nemrég összefoglaltuk, hogy mit gondolnak a nagy elemzőházak elemzői, stratégái, a guruk arról, megvolt-e már a piac alja. Ők is rendkívül megosztottak:

Larry Fink, BlackRock

A világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRock vezetője szerint a gazdaság kiheveri majd a koronavírus járványt, és mindez óriási lehetőséget rejt magában. Larry Fink a társaság részvényeseinek küldött levelében kiemeli, hogy a pénzügyi területen eltöltött negyvennégy éve alatt még sosem tapasztalt hasonlót, utalva a koronavírus járvány áldozataira. Fink bízik a gazdaság helyreállásában, hozzátéve, hogy a jegybankok gyorsan lépnek a hitelpiaci problémák megoldása érdekében és a kormányok agresszív fiskális élénkítésbe kezdenek. A cégvezér szerint a hosszú távon gondolkodók számára a piaciok jelenleg óriási lehetőségeket tartogatnak, bár azt lehetetlen megmondani, hogy a piaci esést véget ért-e, azonban a magas adósságállománnyal rendelkező cégek szenvedhetnek az elkövetkező hetekben. A BlackRock vezére szerint a nagy részvénypiaci esés kínálta lehetőséget megragadva a társaság néhány ügyfele, akik kockázati profilja miatt kötvény-túlsúlyos portfoliot tartottak, növelnék a részvény kitettségüket a jelenlegi piaci körülmények között.

Mark Mobius, Mobius Capital Partners

Mark Mobius, a veterán feltörekvőpiaci befektető alulértékelt részvények vásárlásába kezdett, miután a guru abban bízik, hogy néhány cég papírja visszapattan majd a koronavírus járvány közepette látott hatalmas részvénypiaci esés után. Mobius szerint érdemes még egy kicsit várni ahhoz, hogy kiderüljön, véget ért-e már az esés, azonban az itt az idő-e már vásárolni kérdéssel kapcsolatban úgy véli, hogy ha valaki jó vételi lehetőséget lát, érdemes arra lecsapnia. Mobius nem vásárolhat feltörekvő piaci részvényeket a személyes portfoliójába, mivel ez összeférhetetlen lenne az ügyfelei számára végzett befektetési tevékenység miatt, azonban hozzátette, hogy a saját portfoliója esetében az egészségügyi cégek részvények mellett a luxusipar papírjait is vásárolja.

Bill Miller, Miller Value Partners

Bill Miller kivételes vételi lehetőségként jellemezte a mostani piaci helyzetet, az ismert befektető szerint mindez nem jelenti azt, hogy azonnal jelentős vételi pozíciókat venne fel, inkább a fokozatos építkezés híve. A Miller Value Partners elnöke és befektetési vezetője kiemelte, hogy életének ez az ötödik nagy vételi lehetősége a piacokon, az első kettő a hetvenes-nyolcvanas években adódott, majd ezután 1987 mellett a 2008-2009 évek jelentették számára a nagy vételi lehetőségeket.

Bill Ackman, Pershing Square Capital Management

Az ismert hedge fund menedzser, Bill Ackman nem is olyan rég meglehetősen pesszimistán fogalmazott a koronavírus járvány nyomán kialakult helyzettel kapcsolatban, a befektetési szakértő azonban a pozícióinak egy részét lezárva az így felszabaduló készpénzből bevásárolt, és az alap meglévő részvénypiaci befektetéseinek növelése mellet többek között a Starbucks papírjaiból is vásárolt.

John Rogers, Ariel Investments

Az Ariel Investments elnöke szerint az életben talán egyszer adódik olyan vételi lehetőség a tőzsdéken, mint a mostani. A befektetési társaság vezetője felidézte a legendás befektető, John Templeton szavait, aki szerint akkor érdemes vásárolni, ha csúcson a pesszimizmus. John Rogers hozzátette, hogy a közel negyvenéves tőkepiaci tapasztalata alatt ilyen csábító vételi lehetőségre csupán 1987-ben és 2008-ban hívta fel a befektetők figyelmét, és most is úgy véli, hogy érdemes megragadni a kínálkozó vételi lehetőségeket a piacon.

A pesszimisták egyelőre óvatosságra intenek

A befektetők egy része azonban arra számít, hogy az esésnek még egyáltalán nincs vége, míg mások inkább bizonytalanok a folytatásra vonatkozóan, azonban a szakértők egy része a bizonytalanság ellenére is úgy véli, hogy az egyedi részvények között már most is adódnak kedvező vételi lehetőségek. Ezen vélemények közül is összegyűjtöttünk néhányat.

Jim Rogers, Rogers Holdings

Jim Rogers szerint még nincs vége az esésnek a tőzsdéken, a legendás befektető pedig az elkövetkező évek folyamán élete legrosszabb medvepiacára számít. Rogers kiemeli, hogy a koronavírus járvány nagy károkat okozott a gazdaságban, és nem számít rá, hogy gyorsan elmúlna a járvány hatása. A befektetési guru szerint a medvepiacokon a befektetők az alacsony adósságállománnyal rendelkező cégek felé fordulnak, mert esetükben nem kell tartani a csőd lehetőségétől. A markáns piaci részesedésű cégekre is érdemes odafigyelni, kivéve ha ezen vállalatok jelentős tőkeáttétellel rendelkeznek. Rogers sok készpénzt tart amerikai dollárban, emellett rendelkezik orosz, és kínai részvényekkel is, továbbá hozzátette még, fontolgatja azt is, hogy japán részvényekbe fektessen.

Eric Robertsen, Standard Chartered

Óvatosságra intette a befektetőket a Standard Chartered stratégája, Eric Robertsen a részvénypiacok legutóbbi emelkedését a rendkívüli fiskális-, és monetáris élénkítő intézkedéseknek tudja be, és szerinte a rali nem fenntartható. A nemsokára beérkező gyorsjelentések és gazdasági adatsorok megmutatják majd, hogy valójában mekkora pusztítást végzett a koronavírus járvány a gazdaságban, és ezt követően arra számítanak, hogy ezen két faktor visszaveti a fogyasztói bizalmat, amit már nyomás alá helyezett a növekvő egészségügyi krízis, és az emelkedő munkanélküliség lehetősége is. Robertsen szerint a gazdasági visszaesés valós mértéke egyelőre ismeretlen, és a hitel-, és a részvénypiacokra jelentős kockázat leselkedik a vállalati eredmények, a leminősítések, és a szabályozói változások képében. A részvény-, és hitelpiacok esetében arra számít, hogy a vállalati profitokra gyakorolt negatív hatás jobban elhúzódik majd, mint az egészségügyi válság jelentette azonnali sokk.

Mohamed El-Erian, Allianz

Mohamed El-Erian szerint a koronavírus járvánnyal összefüggésben további heves kilengések jöhetnek a piacokon, ezért az indexek helyett inkább az egyedi részvények vásárlásban lát lehetőséget. Az Allianz vezető gazdasági tanácsadója néhány hete irányadó ’’adjunk el mindent’’ érzése már elmúlt, de a viharfelhők szerinte még nem oszlottak el teljesen. El-Erian arra figyelmeztetett, hogy aki szerint kitisztult az ég, az elgondolkodhat a részvényindex vételen, azonban hozzátette, hogy szerinte még nem tartunk itt.

Boris Schlossberg, BK Asset Management

A BK Asset Management vezetője szerint a piac teljesen alulbecsüli, hogy a koronavírus mekkora sokkot jelent majd a gazdaság számára, Boris Schlossberg ezért úgy véli, hogy az Egyesült Államok fogyasztói a következő tizenkét hónap folyamán csupán a legszükségesebb termékekre fognak költeni majd, ezért az Apple részvényei helyett inkább a Procter&Gamble papírjait favorizálná, míg a Disney helyett inkább a Pepsi részvényeit vásárolná.

Jeremy Siegel, Wharton School of Business

Jeremy Siegel négy tényezőre figyel majd, amelyből kiderülhet, hogy a tőzsdék legutóbbi felpattanása tartós lehet-e majd. A Wharton School of Business professzora szerint a fiskális és monetáris stimulust már kipipálhatjuk a listáról, míg a fertőzési görbe kilapításával kapcsolatban már történt előrelépés, azonban ehhez további lépések szükségesek, hogy a gazdasági aktivitás visszatérhessen a megszokott mederbe, emellett a koronavírus elleni vakcinát is kiemelte a szükséges tényezők között a professzor.

Bhanu Baweja, UBS

Az UBS stratégája szerint a koronavírus fertőzések száma valószínűleg tovább emelkedik majd, emellett a részvénypiacokon a növekedési papírokban kiépült pozíciónál sem láthattunk kapitulációt, ezért összességében úgy véli, egyelőre túl korai lenne kijelenteni azt, hogy már láttuk a piac alját. A részvények a leginkább pesszimistább eszközök az eszközosztályok közül, míg őket a nyersanyagok és a hitelpiacok követik a stratéga szerint.

Címlapkép: Pascal Le Segretain/Getty Images