Örökre megváltozik a világ - Itt van néhány befektetés az új időkre

Kifejezetten népszerű volt egy március végi anyagunk, közel százezren olvasták el a cikket, amiben arról írtunk, hogy ha arra készülünk, hogy a mostani válság sok mindent megváltoztat, akkor mely vállalatok lehetnek az átalakulások nyertesei, és ezen keresztül melyik részvények lehetnek izgalmas befektetések. Most megnéztük, hogy az azóta eltelt közel két hétben hogyan teljesítettek a kiválasztott részvények.

Március végi cikkünk itt olvasható.

Microsoft

Az egyik részvény, amiről írtunk, a Microsoft papírja volt. Rengeteg pozitívumot lehetne kiemelni a vállalattal kapcsolatban: a cég bevételeinek nagy része szerződéshez vagy előfizetéshez kötött, így a felhő alapú Office 365, a vállalatirányítási szoftver, a Dyanamics vagy a Microsoft cloud computing platformja, az Azure. A globális koronavírus-járvány alatt korábban soha nem látott mértékben nőtt a vállalat csapatmunkaközpontja, a Teams iránti igény, március 31-én új csúcsot, 2,7 milliárd meeting-percet regisztráltak, ez 200 százalékos növekedés március 16-hoz képest, a Teamsben a videóhívásoknál 1000 százalékos volt a növekedés márciusban. Közben a Windows 10 már világszerte több mint egymilliárd eszközön fut. A cég mérlege erős, a likviditása nem kérdés, ugyanis 134 milliárd dollár készpénzen ül, miközben az adósságállomány kevesebb, mint 70 milliárd dollár. Nyilván vannak kockázatok is, a várható vállalati csődök következtében akár jelentős számú felhasználót veszíthet a cég, és lehetnek olyan felhasználók is, akik a romló gazdasági környezetre reagálva mondják fel szerződéseiket, előfizetéseiket.

A legfrissebb ajánlások alapján 32 elemző vételre, 3 tartásra ajánlja a vállalat papírjait, eladás ajánlás a Reuters adatbázisában nincs, vagyis kifejezetten optimisták az elemzők a Microsoftra. A célárak átlaga 186 dollár, ami 13 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

Március 25-én, amikor írtunk a vállalat részvényéről, 148 dolláron állt az árfolyam, onnan 15 százalékkal egészen 170 dollárig emelkedett az árfolyam, csütörtökön pedig 165 dolláron zárt. Felfelé a korábbi lokális csúcs, a 170 dollár, majd a 175 dollár körüli szint leküzdése a kulcs.

Alphabet

Az Alphabettel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a vállalat hatalmas, közel 120 milliárd dolláros készpénzállománnyal rendelkezik, ez pedig ellenállóvá teheti a válságban, és új növekedési lehetőségeket teremthet a válság után. További pozitívum, hogy a vállalat magas profitmarzsokkal működik, az elmúlt években 20 százalék felett állt a nettó profit marzs, ez is egyfajta védettséget jelent egy válságban. Nyilvánvalóan vannak kockázatok is, a vállalat bevételeinek nagy része reklámbevételekből származik, a reklámbüdzsék egy részének befagyasztása nyilvánvalóan érzékenyen érinti az Alphabetet is, egyes becslések szerint a Google bevételeinek akár 40 százaléka is kötődhet azokhoz az online reklámbevételekhez, amik a most nehéz helyzetbe jutott szektorokhoz, mint az utazás, éttermek, hagyományos kiskereskedelem kapcsolódnak.

A kockázatok ellenére az elemzők kifejezetten optimisták az Alphabetre, 35 elemző vételre, 4 tartásra ajánlja az Alphabet részvényeit. A célárak átlaga 1507, ami 25 százalékkal magasabb, mint a csütörtöki záróár.

Márciusi cikkünk idején 1130 dolláron állt az Alphabet árfolyama, most csütörtökön pedig 6,7 százalékkal feljebb, 1206 dolláron zárt. Amennyiben folytatódik az emelkedés, akkor az 1270-1300 dollár körüli zóna foghatja meg a felpattanást.

Walt Disney

A cégben és a részvényeiben egyértelműen a streaming-szolgáltatás, a Disney+ jelenti a fantáziát, miközben a világ bezárkózik, az emberek a korábbinál lényegesen több időt töltenek otthon, ez pedig meglátszik a streaming szolgáltatók forgalmában is, a Walt Disney nemrég arról számolt be, hogy a streaming szolgáltatásának előfizetői száma átlépte az 50 milliót. Persze a Disney is megszenvedi a koronavírus-járványt, a vállalat az Egyesült Államokban, Kínában, Japánban és Franciaországban is bezárta a Disney parkokat, és számtalan film és sorozat forgatását állították le, ráadásul az is nehezen becsülhető, hogy amennyiben az élet újra normalizálódik valamelyest, hányan mondják majd fel Disney+-előfizetéseiket.

Az elemzők optimisták, 20 elemző vételre, 4 tartásra ajánlja a vállalat részvényeit. A célárak átlaga 134,7 dollár, ami 29 százalékkal magasabb, mint a legutóbbi záróár.

Márciusi cikkünk írásakor 98 dolláron állt az árfolyam, onnan 10 százalékkal 108 dollárig ralizott, addig a szintig, amit korábbi cikkünkben is olyan szintnek neveztünk, amit érdemes figyelni (fontos Fibonacci-szint is), csütörtökön onnan fordult le napon belül az árfolyam. Fölfelé izgalmasabb szintek 116, majd 123-124 dollár körül húzódnak.

Netflix

A Netflix nagyjából a videostreaming szinonímája, az, hogy mi benne most a fantázia (és a kockázat), az nagyon hasonló a Disneyhez, csak itt nincsenek például a parkok. A lehetőség a felhasználói szám és ezzel együtt a bevételek növekedése, a kockázat az elhúzódó járványban az, hogy sok produkció egyszerűen nem készül el vagy elhúzódik a készítés, premier, ráadásul a járvány után sokan visszamondhatják az előfizetéseiket.

Az elemzők inkább optimisták, 27 elemző vételre, 9 tartásra, 6 eladásra ajánlja a Netflix részvényeit. A célárak átlaga 369, közel annyi, mint a legutóbbi záróár.

Márciusi cikkünk megjelenésekor 357 dolláron állt a Netflix, most 3,4 százalékkal áll magasabban, mint akkor. Felfelé a 385-395 közötti zónát érdemes figyelni.

Amazon

A tömeges boltbezárások miatt világszerte alaposan felpörgött az online értékesítés, a világ legnagyobb online kiskereskedője, az Amazon is csak nehezen tud megbirkózni a kereslet növekedésével, a héten be is jelentette a vállalat, hogy a saját vásárlóinak a kiszolgálására fókuszál, és leállítja a más ügyfeleinek a kiszállítását végző, nemrég elindított szolgáltatását, amelyet a UPS és a FedEx konkurenciájának szánnak. Az Amazonban a sztori az, hogy nem csak a válság alatt, de utána is tovább növekedhet az online kiskereskedelem részaránya, és nem csak az átmeneti időszakban, amíg a vásárlók a bizonytalanság miatt nem járnak majd üzletekbe, a következő hónapokban biztosan, de vélhetően később is az elsőszámú élelmiszer-, egészségügyi- és háztartási áru kiskereskedő lehet több országban is az Amazon, a cég dominanciája tovább nőhet a következő években (az amerikai e-kereskedelmi piacon 40 százalék a részesedése). Ezen felül az Amazonban sztori a Just Walk Out szolgáltatás is, amelyet nem csak saját üzleteiben vezet be, de a konkurenciának is kínálja, ez lehet az Amazon új, több milliárd dolláros üzlete, a válság pedig felgyorsíthatja a vállalatok digitalizációját, ezek kiszolgálására ott az Amazon Web Services, a vállalat leggyorsabban növekvő és legprofitábilisabb szegmense.

Elsöprő optimizmus az elemzőknél: 49 vétel 2 tartás ajánlás. A célárak átlaga 2413 dollár, ami 18 százalékkal magasabb, mint a legutóbbi záróár.

Legutóbbi cikkünkkor 1940 dolláron állt az Amazon, most pedig 5 százalékkal feljebb, szinten pontosan annál a szintnél, amiről írtuk, hogy érdemes figyelni, múltbeli csúcsok és egy rés alja is nagyjából a 2045 dolláros szint közelébe esik. Az Amazon nagyon közel áll történelmi csúcsához, így ha folytatódik az emelkedés, akkor a csúcs körüli, 2185 dollár körüli szintet érdemes figyelni.

Zoom Video Communications

Ez a vállalat és részvénye a nagy hype miatt került fel a legutóbbi listánkra, de már akkor is kiemeltük, hogy a legtöbb árazási mutató alapján borzasztóan drága részvényről van szó. A cég alapvetően video alapú kommunikációt lehetővé tevő platformját világszerte vállalatok és magánszemélyek is használják. Sokak szerint a koronavírus mindent megváltoztat, most törnek át a gátak abban, hogy a vállalatok a jövőben hogyan kommunikálnak majd az alkalmazottaikkal, partnereikkel, ebben lehet eszköz a Zoom alkalmazása, a HD audio/video platform akár 1000 résztvevős online konferenciák megtartását is lehetővé teszi, integrált a Skype-pal és a Slack-kel is, Outlook, Gmail vagy iCal segítségével is ütemezhetők a meetingek, így a legnagyobb vállalatok igényeit is kiszolgálja.

Az elmúlt napokban inkább negatív hírek érkeztek a vállalat videóplatformjával kapcsolatban, biztonsági problémák miatt a Google kitiltotta a Zoom desktop verzióját, Tajvan és Németország is korlátozásokat vezetett be és a SpaceX sem használja a Zoomot. Ezekre reagálva a cég tanácsadóként igénybe veszi a Facebook korábbi biztonsági főnökének szolgálatait, és igyekszik befoltozni a biztonsági lyukakat.

Az elemzők megosztottak, 7 vétel, 13 tartás és 3 eladás ajánlás van a legfrissebbek között a Zoomra. A célárak átlaga 116 dollár, 7 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfolyam.

Korábbi cikkünk megjelenésekor 144 dolláron állt az árfolyam, most annál több mint 13 százalékkal lejjebb, 124,5 dolláron zárt a Zoom. Felfelé a 135 dollár körüli szintet érdemes figyelni, és azt is, hogy emelkedő trendben marad-e az árfolyam.

Címlapkép: Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images