A Zoom felemelkedése és bukása

Óriási népszerűségre tett szert a Zoom, amely segít összekapcsolni az ismerősöket, barátokat, kollégákat egy olyan időszakban, amikor a távmunka a normalitás. A felhasználók mellett a befektetők is meglátták a kínálkozó lehetőséget a Zoomban, a cég árfolyama szárnyalt idén, azonban most úgy néz ki, hogy megtorpant a rali azzal összhangban, hogy az elmúlt időszakban több olyan hír is érkezett, hogy a különböző vállalatok és kormányzati szervek megtiltják a Zoom használatát a dolgozóiknak a cég termékének biztonsági és adatvédelmi problémáival szemben felvetett aggályok miatt.

A válság nagy nyertese: a Zoom

A tavaly tőzsdére vitt Zoom alapvetően videó alapú kommunikációt lehetővé tevő platformját világszerte vállalatok, oktatási intézmények és magánszemélyek is használják, a kereslet pedig jelentősen megugrott, hiszen a koronavírus miatt kialakult krízishelyzetben a tanulóktól kezdve a munkavállalókon át lényegében az emberek nagy része otthoni munkavégzésre kényszerült, ebben pedig hatalmas segítséget nyújt az online videokonferenciás szolgáltatás. Sokak szerint a koronavírus mindent megváltoztat, most törnek át a gátak abban, hogy a vállalatok a jövőben hogyan kommunikálnak majd az alkalmazottaikkal, partnereikkel, ebben lehet eszköz a Zoom alkalmazása, a HD audio/video platform akár 1000 résztvevős online konferenciák megtartását is lehetővé teszi, integrált a Skype-pal és a Slack-kel is, Outlook, Gmail vagy iCal segítségével is ütemezhetők a meetingek, így a legnagyobb vállalatok igényeit is kiszolgálja. A Zoomnak egyébként már több mint 200 millió aktív napi felhasználója van a cég friss márciusi adatai szerint.

Mi történt az árfolyammal?

A tavaly áprilisban tőzsdére vitt cég árfolyama 2019-ben mindössze 7,6 százalékkal került feljebb a tőzsdére vezetéshez képest, idén viszont a kereslet emelkedésével valósággal felrobbant az árfolyam. A Zoom jegyzése januárban már 14,4 százalékot emelkedett, majd februárban a járvány terjedésének gyorsulásával összhangban a Zoom is belehúzott, februárban már 37,6 százalékos volt az emelkedés, márciusban pedig újabb 39,1 százalékkal került feljebb az árfolyam, így az év első negyedévében összesen közel 115 százalékot emelkedett a Zoom árfolyama.

Az elmúlt három hétben azonban megtorpant a rali, és egy érdekes összefüggés rajzolódott ki a grafikonokon, hiszen éppen március 23-án, amikor a főbb amerikai részvényindexek elérték az eddigi medvepiaci mélypontjukat, pont azon a napon ment történelmi csúcsra a Zoom árfolyama is. A részvény aznap 165 dolláron is forgott, majd ahogy a piac megindult felfelé, a Zoom lefelé vette az irányt, a történelmi csúcsról egészen 108,5 dollárig is leesett az árfolyam, ami 34,2 százalékos esést jelent, április 8-án szerdán pedig 117,8 dolláron fejezte be a kereskedést, így a történelmi csúcsról 28,6 százalékkal került lejjebb, bár idén még így is 73,2 százalékos pluszban van a jegyzés.

Miért lett vége a ralinak?

A Zoom elképesztő ralijának hátterében több ok is meghúzódhat, egyik részről elképzelhető, hogy a befektetők a nagy zuhanás mélypontján megragadták az alkalmat és növelték a kitettségük más eszközökben is, hiszen jelentős mértékben lejjebb került az olyan pénzügyileg sokkal stabilabb cégek árfolyama, amelyek a válság előtt túl voltak árazva. Ezt tovább erősíthette az is, hogy a Zoom azon a ponton kifejezetten drága volt minden árazási mutató alapján. Bár az elemzők jelentős árbevétel és profitnövekedésre számítanak, a cég P/S és a P/E rátája kifejezetten magas volt már arra a pontra, de az elemzői ajánlások sem voltak túl biztatók, az elemzők túlnyomó többsége tartásra ajánlotta a részvényt.

A magas árazáson kívül azonban egyéb okok is meghúzódhattak az esés mögött, hiszen sok kritika érte a céget a biztonsági és adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. Az adatvédelmi problémák eredője, hogy a Zoom szoftvere egy aránylag egyszerű módon működik, a videokonferenciákhoz kap a felhasználó egy linket, benne egy egyedi azonosítóval, amelyet körbeküld a meghívottaknak, akiknek csak elég rákattintaniuk a linkre és már bent is vannak a beszélgetésben. Ez az azonosító egy mindössze 9-11 számból álló kód, és ha előzetesen nincs beállítva jelszó, akkor a hackerek könnyedén bejuthatnak a meetingekre és adatokat szerezhetnek akár cégekről vagy magánszemélyekről.

Sorra tiltják be a Zoom használatát

Sorra jelentek meg az olyan szalagcímek, hogy éppen melyik szervezet tiltja meg a dolgozóinak a Zoom használatát. Szerdán a Google letiltotta a dolgozóinak laptopján a Zoom alkalmazását biztonsági aggályokra hivatkozva.

A közelmúltban a biztonsági csapatunk tájékoztatta a munkavállalókat, hogy a Zoom Desktop Client többé nem fog futni a gépeken, mivel nem felel meg a dolgozók gépein futó alkalmazásokkal szembeni biztonsági sztenderdjeinknek

– közölte a Google szóvivője, majd hozzátette, hogy a cég a mobil és böngésző alapú verziókat engedélyezi.

A Google előtt egy másik cég is betiltotta a Zoom használatát a dolgozóinak, Elon Musk cége, az űrkutatással foglalkozó SpaceX április 2-án tiltotta meg a munkavállalóknak az applikáció használatát, nem meglepő módon a biztonsági aggályok miatt, hiszen a szektorban különösen értékesek az információk és innovációk, amely könnyedén a hackerek kezére juthat. A NASA is betiltotta egyébként a dolgozóinak a Zoom használatát.

Nem csak a különböző cégek, hanem kormányok is betiltották már a Zoom használatát, a tajvani kabinet volt az első kormány, amely hivatalosan, április 7-én utasította a kormányzati ügynökségeket, hogy ne használják a Zoom videokonferenciás applikációját.

Ha a kormányzati ügynökségeknek videokonferenciát kell tartaniuk, akkor nem ilyen biztonsági problémákkal küzdő terméket kellene választaniuk.

– szerepel a tajvani kabinet közleményében.

A szigetország oktatási minisztériuma később arról számolt be, hogy betiltják a Zoom használatát az iskolákban.

Nem csak Tajvanban tiltották be a Zoomot, a német külügyminisztérium is megtiltotta a dolgozóinak a Zoom telefonos verziójának használatát a biztonsági és adatvédelmi problémákra hivatkozva, és arra utasította a munkavállalókat, hogy inkább telefonkonferencián keresztül tartsák a meetingeket. Viszont annyira elterjedté vált az alkalmazás a minisztérium külföldi partnerei között, hogy jelenleg lehetetlen a használatának teljes betiltása.

A média bejelentések és a saját megállapításaink alapján arra jutottunk, hogy a Zoom szoftverének kritikus gyengeségei vannak, valamint komoly biztonsági és adatvédelmi problémái

– áll a dolgozóknak címzett feljegyzésben.

Legújabban már az Egyesült Államok szenátusa is megtiltotta a szenátoroknak a Zoom használatát az adatvédelmi problémák miatt.

A Zoom ellen már bírósági eljárás is indult a fent említett problémák miatt, a cég egyik részvényese, Michael Drieu beperelte a céget, a vádak szerint a cég eltúlzott biztonsági sztenderdeket adott a nyilvánosság tudtára, valamint nem tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy a végpontok közti kommunikáció nem titkosított. A részvényes kiemelte a bírósági bejelentésében, hogy az árfolyam zuhanásához nagyban hozzájárultak a biztonsági problémák miatti médiában napvilágot látott szalagcímek.

A biztonsági és adatvédelmi problémákkal kapcsolatos aggodalmak eloszlatása érdekében a cég tanácsadóként felvette a Facebook korábbi biztonsági főnökét, Alex Stamosot, és egy tanácsadó testületet hozott létre, amely vizsgálja a cég adatvédelmi és biztonsági gyakorlatát.

Címlapkép: Rizqullah Hamiid/NurPhoto via Getty Images