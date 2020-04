Újraindult a termelés a győri Audi-gyárban

In English

A mai napon újraindult a termelés az Audi győri gyárában.

A vállalat korábban kijelentette, a Volkswagen konszernnel egyeztetve átfogó intézkedési csomagot dolgozott ki. Az Audi Hungaria valamennyi szakterületén következetesen megvalósítja az ebben megfogalmazott óvintézkedéseket, melyekkel természetesen a magyar egészségügyi hatóságok előírásaihoz is igazodnak. Ennek egyik sarkalatos pontja a távolságtartás. A vállalat a munkatársak személyes érintkezési lehetőségeit már hetekkel ezelőtt a minimumra csökkentette. Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavégzést fenn kell tartani, a 1,5 méteres biztonsági távolságot be kell tartani.

Az Audi Hungaria nem csak a munkahelyen, hanem már a munkába jutás során is fokozott figyelmet fordít a munkatársak egészségének védelmére. A vállalat megduplázta szerződéses járatai számát, valamint folyamatos a buszok fertőtlenítése is. Ezen intézkedésnek köszönhetően itt is megvalósítható a kötelező távolság betartása – írták.

Beszéltek arról is, hogy a termelés újraindulásának első napján valamennyi munkatárs kötelező oktatáson fog részt venni, ahol a kibővített óvintézkedésekről kapnak átfogó tájékoztatást. Emellett erről egy erre a célra készített információs brossurát is kézhez kapnak a munkatársak. Kiemelendő továbbá a munkatársak azon ötlete, hogy 3D nyomtató segítségével védőmaszkokhoz készítsenek alkatrészeket. Ebben a projektben az Audi Hungaria szorosan együttműködik a konszern más gyártótelephelyeivel. Az első prototípusokat már legyártották, ezeket jelenleg központilag validálják. Ezen felül az Audi Hungaria korábban már kettő lélegeztetőgép vásárlását támogatta Győrben, valamint speciális védőruhákat adományozott az egészségügyi dolgozók hatékony védekezéséhez.

