A befektetők már az amerikai gazdaság újraindítását várják

A vállalati gyorsjelentések mellett az is segíthette a tőkepiaci hangulatot, hogy egyre több politikus beszél a gazdaság újraindításának ügyéről, Donald Trump amerikai elnök mellett. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója kedden azt mondta, hogy rendkívül fontos a gazdaság újraindításának időpontja és módja. New York demokrata párti kormányzója hétfőn azt vetette fel, hogy hat keleti parti tagállam - Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware és Pennsylvania - készítsen közös gazdasági tervet a gazdaság újraindítására.