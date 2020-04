Koronavírus: Nem várható orvosi oxigén hiány Magyarországon a járvány idején

Nem fenyeget oxigén ellátási hiány, mert az ipari- és orvosi gázipar minden lehetséges lépést megtesz az ellátási lánc stabilitásának érdekében – adja meg a választ a kérdésre Hegedüs Ákos, a Linde Gáz Magyarország Zrt. Egészségügyi üzletág igazgatója.

Van oxigén hiány?

A Covid-19 (koronavírus)folyamatos, gyors terjedésével kapcsolatban elszaporodtak az olyan beszámolók, melyek szerint a járvány jelentős kihívásokat támaszt az orvosi gáz ellátási lánccal szemben. Ezek a félelmek abból a tényből adódnak, hogy a korona vírusnak jelenleg ellenszere nincs, az oxigén az, ami elengedhetetlen a lélegeztető gépek és egyéb berendezések működtetéséhez. Az ellátási hiány lenne az utolsó dolog, amire a már így is megfeszített tempóban működő, túlterhelt egészségügyi ellátórendszernek szüksége lenne, különösképpen Európában, ami jelenleg a járvány epicentrumának tekinthető. Sokak fejében megfordult a kérdés, hogy vajon igazak az oxigén hiánnyal kapcsolatos állítások, vagy csak felesleges pánikkeltésről van szó? Mielőtt megadnánk erre a választ, előbb érdemes megérteni az orvosi oxigén piac és a tágabb oxigén üzletág működését.

Az oxigén gáz

Az oxigén az egyik legfontosabb légköri gáz. Az ipar számára biztosított oxigénellátás nagy részét levegőbontó üzemekben (ASU: Air Separating Unit) a cseppfolyósított levegő rendkívül alacsony hőmérsékleten végzett desztillációja során állítják elő. Általánosságban elmondható, hogy a környezeti levegő kb. 78% nitrogént, 21% oxigént és kb. 1% argont, valamint más alkotóelemeket (további nemesgázokat, például kriptont, neont és xenont) tartalmaz. A levegőbontó üzemek ezt a bőségesen rendelkezésre álló légköri levegőt használják fel nyersanyagként. A desztillációs folyamat több lépcsőn keresztül választja szét a levegőt az egyes komponensekre (nitrogén, oxigén, argon). Normál körülmények között ezek a levegőbontó üzemek a maximális kapacitásuknak körülbelül a 75–85%-án, azaz a kereslet és kínálat optimális üzemi egyensúlyi pontján üzemelnek. Ez az oxigén esetében - ami egy olyan termék, amelyből ritkán van hiány - azt jelenti, hogy a termelés új üzemek felépítése nélkül növelhető, ahogy azt a kereslet megkívánja.

Az orvosi oxigén

Az orvosi oxigén az egyik legfontosabb, életmentő gáz, amelyet a gyógyászatban használnak. Az orvostudományban az 1800-as évek óta használják, nagy utat tett meg mind az alkalmazási-, mind pedig az adagolórendszerek fejlődése szempontjából. Napjainkban is folyamatos újítások tapasztalhatók - a technológiák széles skáláján keresztül - a betegek oxigén ellátásában. Az orvosi oxigént a szövetek oxigénellátásának helyreállítására használják légzésleállás, szívmegállás, sokk, szén-monoxid mérgezés és súlyos vérzés esetén a kórházakban és a sürgősségi ellátásban. Az orvosi oxigén használata azonban a kórházi környezeten kívülre is kiterjed és sokezer ember mindennapi élete függ a hordozható orvosi oxigén technológiáktól (otthoni oxigénterápia). Az orvosi oxigén kiemelt fontosságú a mentőszolgálatok számára is: elsősegélynyújtásnál, az újraélesztő- és életfenntartó berendezések esetén – sőt mi több a modern érzéstelenítő technikák is az orvosi oxigénre támaszkodnak. Tudjuk, hogy a jelenlegi Covid-19 járványban az oxigént az egészségügyi ellátás legkritikusabb területein használják - lélegeztetésre, életfenntartásra. Más szóval az oxigént a betegek életfunkcióinak fenntartásához kell biztosítani. Az orvosi oxigén alapvetően ugyanaz, mint az az oxigén, amelyet ipari felhasználásra előállítottak a korábbiakban ismertetett levegő szétválasztó eljárás során, de a legtöbb európai egészségügyi rendszerben az oxigén törzskönyvezett gyógyszer (így Magyarországon is) vagy gyógyszerkészítmény. Az orvosi oxigént ugyanabban az üzemben állítják elő, mint az iparit, de az egészségügyi szektorban történő felhasználáshoz azt tovább kell tisztítani annak érdekében, hogy bármiféle szennyeződéstől mentes legyen, hiszen szó szerint életek függenek tőle. Az orvosi oxigént előállító üzemeknek rendelkezniük kell a szükséges engedélyekkel és biztosítaniuk kell a legszigorúbb előírásoknak való megfelelést a gyártás, a raktározás, a szállítás és a nyomon követés szempontjából.

A magyarországi kórházaknak általában két választási lehetősége van az orvosi gázhálózatuk oxigénnel történő ellátására. Fogyasztásuktól függően vásárolhatnak cseppfolyósított oxigént, amelyet a helyszínen tárolnak nagy mennyiségben kriogén tartályban és csővezetéken keresztül vezetik azt be a létesítménybe (kórterekbe), illetve vásárolhatnak palackos kiszerelésű termékeket, amelyek rendszeres töltést igényelnek a szolgáltatóknál. A levegőbontó üzemekben előállított oxigént külön – az orvosi oxigén számára fenntartott - tartályba töltik, majd az ebből vett mintákat laboratóriumi vizsgálat során ellenőrzik. A gyártó tanúsítványt állít ki a tartályra, engedélyezve az abban tárolt oxigén gyógyászati célokra történő felhasználását. Az oxigént speciális tartálykocsikba töltik és a kórházakba szállítják. A kórházak kriogén tartályokkal rendelkeznek, amelyben az oxigént tárolják, elpárologtatják és csőrendszereken keresztül a betegellátó helyekre, intenzív osztályokra, műtőkbe szállítják.

Ellátási kihívás?

Térjünk rá a cikk elején feltett kérdésre, melyre a választ Hegedüs Ákos, a Linde Gáz Magyarország Zrt. Egészségügyi üzletágának igazgatója adja meg. A jelenlegi koronavírus járvány nem az oxigéngyártó piac, hanem inkább a kórházi ellátórendszerek kapacitására nézve jelent kihívást. Képesek-e megbirkózni a fertőzött betegek által hirtelen túlterhelt keresleti növekedéssel mind az ágyak számát, illetve a kezeléshez szükséges oxigén és sűrített levegő biztosításával kapcsolatban.

Az oxigén mennyisége aligha lehet probléma. Az ellátórendszer okozta bármilyen hiány az, amely a szűk keresztmetszetet jelentheti a gyártók és a betegek között.

Ez tehát inkább infrastrukturális kihívás, mint pusztán gyártási kérdés.

A probléma valószínűleg a kórházi ellátó rendszerek kapacitásában rejlik, amely oxigénhálózatok hiánya, valamint az alapfogyasztásra tervezett tartály és elpárologtató kapacitások miatt nem biztos, hogy elégséges sok esetben a megnövekedett fogyasztás kiszolgálásához. Ezen kapacitásnövelés leggyorsabb módja lehet az, ha az oxigént palackokban szállítják.

Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi helyzetben használni kívánt áramoltatással 4-6-8 liter/perc adagolással 5-7 óránként szükséges lehet minden betegnél a palackok cseréje, fertőtlenítése. Tehát továbbra is kiemelten fontos, hogy azon kórtermek, épületek, részlegek, ahol vírusos betegeket szeretnének ellátni, próbálják meg minél szélesebb körben kiépíteni a cseppfolyós oxigén és sűrített levegő biztosításához szükséges csővezetékeket, illetve vételi helyeket, melyekkel nem csak költséget tudnak megtakarítani, de a kezelőszemélyzetnek is hatalmas segítséget tudnak nyújtani az optimálisabb működéshez. A csővezeték rendszerek működtetése esetén minimalizálható az olykor akár 50 kg-os palackok mozgatása is a betegágyak mellett.

Nem várható oxigénhiány

A koronavírussal fertőzött betegek számának növekedésével az orvosi oxigén iránti kereslet is megnő a kórházakban - és ezt valakinek szállítania kell. A nagy gázipari vállalatok a járvány alakulásának megfelelően módosítják termelési terveiket, az orvosi oxigén előállítására és a megfelelő szállítási kapacitás biztosítására összpontosítva. A Magyar Ipari Gázszövetség (MIGSZ), amely az ország gázgyártóinak képviseleti szerve, deklarálta a hatóságok irányába, hogy a tagvállalatok az oxigén átlagos, normál mennyiségnek a többszörösét is képesek előállítani.

A meglévő intézmények ellátásának biztonsága jelenleg nincs veszélyben, és az új intézmények (mobilkórház, vészkórház) ellátásának kiépítése is megfelelő ütemben halad

- erősítette meg az üzletág igazgató.

Szoros kapcsolatban állunk az egészségügyi hatóságokkal (ÁEEK, OGYÉI, EMMI, NEAK, NNK, Katasztrófavédelem, Honvédség). Ezek a szervek a közelmúltban engedélyezték, hogy a járvány ideje alatt orvosi oxigént akár ipari célokra szánt palackokban is szállíthassunk az intézményeknek egy speciális OGYEI előírás szerint (ugyanazokkal a minőségi előírásokkal és ellenőrzésekkel).

A logisztikai kihívásokkal kapcsolatban Hegedüs Ákos hozzátette:

Több ezer palackot újra teszteltünk és aktiváltunk az esetleges felhasználáshoz. További palackos szállítóautókat helyeztünk készenlétbe, magasabbra emeltük a hétvégi és vészellátási szinteket. Az általunk ellátott kórházak műszaki ellenőrzését elvégeztük (tartály, elpárologtató, tartalékközpontok, sűrített levegő és vákuum központok), melyek alapján ajánlást adunk a kórháznak az azonnali fejlesztésre. Több kórházban az ajánlások alapján már megkezdődtek a bővítési munkálatok, melyek keretében több ezer méter oxigén és sűrített levegő hálózat került kiépítésre, további tartályokat telepítettünk és körülbelül 500-600 ágy oxigénellátását építettük ki az elmúlt két hétben. További körülbelül 500-700 ágy ellátásának megvalósítása zajlik a napokban és folyamatos egyeztetések vannak körülbelül további 1000-1500 ágy orvosi gáz ellátásának kivitelezéséről.

A Linde Gáz Magyarország Zrt., mint az ország egyik legnagyobb ipari- és egészségügyi gáz gyártó vállalata szerepel a létfontosságú cégek listáján, így immáron a Magyar Honvédség támogatásával végzi kiemelt feladatát. A vállalat vezetése felajánlotta a Kórházszövetségnek, az ÁEEK-nak, az Operatív törzsnek és a kórházaknak, hogy amennyiben az ország területén bárhol további oxigén tartály telepítésre vagy rendszer kiépítésére lenne szükség, akkor a kapacitások függvényében a lehető leghamarabb megvalósítsa.