Megszólalt az IEA, beszakadtak az olajrészvények

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) a mai napon tette közzé a havi olajpiaci jelentését, melyben drámai számokat publikált. Ennek hatására beszakadt az olajár, ami magával rántotta a nagy európai olajtársaságok részvényárfolyamait is, melyek közül a Mol sem volt kivétel.

Az IEA friss kiábrándító előrejelzése

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) ma közzétette havi olajpiaci riportját, és igen lesújtó számokat jelzett előre.

A szervezet számításai szerint idén akkorát eshet a világ olajfelhasználása, mint eddig még soha a történelemben. 9,3 millió hordó/nappal szűkülhet 2020-ban a kőolajpiac, mely egy évtized növekedését söpörheti le ezzel a lendülettel.

Áprilisban jelentkezhet a legnagyobb visszaesés az olaj keresleti oldalán, 29 millió hordó/nappal csökkenhet éves alapon a világ felhasználása. Ezért fekete áprilisnak nevezte a szervezet az aktuális hónapot, melynek hatására 1995-ös szintekre eshetett vissza a világ olajfogyasztása. Amennyiben az idei második negyedévet tekintjük csak, akkor a kereslet éves alapon 23,1 millió hordó/nappal mérséklődhet éves alapon.

Az alábbi ábra látványosan foglalja össze, hogy mire számít az IEA az idei évet tekintve. Jól látszik, hogy Kína az előrejelzés szerint már túl lehet a járvány nehezén, azonban áprilisban Európa és az Egyesült Államok is a javulás jeleit kezdhetik mutatni. Ha minden jól megy, akkor decemberre már csupán 2,7 millió hordó/nappal lehet kevesebb a világ olajfelhasználása, mint egy évvel korábban. Sőt 2020 második félévében napi 4,7 millió hordóval haladhatja már meg a kereslet a kínálatot, mely a tárolókból kerülhet kielégítésre. Még sohasem került ennyire közel az olajipar a tárolói kapacitások ilyen mértékű teszteléséhez.

A szervezet 3,5 millió hordó/napra teszi az alacsony árfolyamok okozta piaci alapú kínálat kiesését, mely az Egyesült Államokban, Kanadában, Brazíliában és Norvégiában realizálódhat spontán módon, ugyanis ilyen alacsony árakon sok helyen nem éri meg termelni. A tanulmány szerint 2020 második felében elkezdődhet a gazdaságok újraindítása, azonban ez csak fokozatosan fog tudni végbemenni, mivel továbbra is sok a bizonytalanság a járvánnyal kapcsolatban.

Ami a kínálati oldalt illeti, májusban 12 millió hordó/nappal csökkenhet az olajtermelés, amiből 10,7 érkezhet az OPEC+ államoktól, mivel áprilisban megnövelték kihozatalukat. A negyedik negyedévben a nem OPEC+ termeléskiesés az 5,2 millió hordó/napot is elérheti, ami 2020 egészére tekintve 2,3 millió hordó/nap termelés-csökkenést jelenthet éves összehasonlításban.

Tovább esik az olaj, hiába a nagy OPEC+ megállapodás

Idén már több mint 60 százalékot esett az olaj árfolyama, ugyanis vasárnapig egy keresleti és kínálati sokk is emésztette az olaj piacát, ráadásul egyszerre. A koronavírus miatt bevezetett karanténok drámaian csökkentik a világ olajfelhasználását, míg március elején Szaúd-Arábia olajháborút indított Oroszország ellen, így a kínálati oldal is jelentősen megnövekedett. Most vasárnap fejezték be a felek az árháborút, melynek eredményeként májustól 9,7 millió hordó/napos kitermelés-csökkentésről állapodtak meg a felek, azonban ez az olaj árfolyamát egyelőre úgy tűnik nem tudta megtámasztani, jelenleg újra 20 dollár alá esett az amerikai típusú könnyűolaj, a WTI jegyzése. Az IEA elemzése csupán olaj volta tűzre, mely még mélyebbre lökte az árfolyamot a mai kereskedésben.

Az olajtársaságok árfolyamai beszakadtak

Az IEA jelentésének hatására nagyot esett az olaj árfolyama, ugyanis a piac mérsékeltebb kereslet kiesésre számított, mint amit az ügynökség publikált. Ennek hatására rendesen beleadtak az európai olajtársaságok papírjaiba is, mely közül a Mol sem volt kivétel.

A karanténok miatti gyenge üzemanyagkereslet nemcsak a társaságok kutatás-termelés divízióit viseli meg, amelyek közvetlenül foglalkoznak a nyersolaj bányászatával és értékesítésével, hanem a finomítókat is súlyosan érinti, melyeknek jelentősen vissza kell így fogniuk termelésüket.

Címlapkép: Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images