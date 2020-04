Mérsékelt eséssel indulhat a csütörtöki kereskedés Európában

Miközben az elmúlt hetekben egyre jobb volt a részvénypiaci hangulat, az OTP kimaradt a raliból. Nem teljesen egyedi jelenségről van szó, van egyfajta általános undor az európai bankrészvényekkel szemben, de az OTP-nél egyedi tényezők is vannak: ahogy az államnál, úgy a befektetőknél is működik a 2008-as válság utáni reflex, a kormány a közös kasszához rendeli a bankokat, a befektetők meg beárazzák, hogy a bankok, így az OTP is tartósan állami sarcok nyomása alatt működik majd.