Pánikvásárlás a piacon: mindenki kávét akar, mióta bezárták az otthonába

Nagyot emelkedett a kávé árfolyama, a New Yorki határidős arabica kávé jegyzése kétszámjegyű ütemben erősödött az elmúlt hónapban, miután a koronavírus-járvány miatti globális lezárások nyomán a fogyasztók pánikszerű vásárlásokba kezdtek.

Nagyot emelkedett a kávé árfolyama a múlt hónapban, miután a koronavírus járvánnyal kapcsolatos lezárások közepette sokan otthon ragadtak, és otthonukban sem kívántak lemondani a napi koffein-adagjukról. A májusi szállítású határidős arabica kávé New York-i jegyzése 15 százalékkal került feljebb a múlt hónapban, az árfolyam fontonként 1,2 dollár közelében járt csütörtökön. Az elmúlt hónapok során a kávé árfolyama heves kilengéseket produkált, az árfolyam az idei mélypontját február elején érte el fontionként 97 cent közelében, majd az árfolyam visszapattant, és március végéig nagyot emelkedett.

A CNBC által megszólaltatott elemzők szerint a fogyasztók kávé iránti kereslete a koronavírus-járvány ellenére sem esett vissza, míg más nyersanyagok, mint a fémek vagy az olaj esetében a kereslet jelentős csökkenése volt megfigyelhető. A kávé esetében a vásárlók a házon kívüli fogyasztásól a házon belül fogyasztásra váltottak át, miután a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések nyomán az emberek pánikszerű kávévásárlásba kezdtek, és az elemzők szerint a vásárlók feltöltötték készleteiket, és folyamatosan vásárolva a kávé-készleteiket újabb és újabb vásárlásokkal tartották szinten.

A kínálati oldalt vizsgálva az elemzők kiemelték, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggő lezárások hatással vannak a termék vásárlókhoz való eljuttatásához, azonban kiemelték, hogy a termék végül eljut a vásárlókhoz. Mivel a kávé élelmiszernek számít, ezért, ha egy országban a járvány miatt korlátozó intézkedéseket alkalmaznak is, az ellátási láncban dolgozókat alapvető fontosságú munkavállalóknak tekintik, ezért jogi szempontból az ellátási láncban dolgozók folytathatják a munkájukat, beleértve többek között a kávé betakarítását, feldolgozását, csomagolását és szállítását is. Bár a visszatekintő adatközlések szerint a kávé szállítások működnek, azonban az elemzők szerint ebben könnyen változás állhat be.

Az elemzők szerint kérdéses, hogy mi történhet a kávéárakkal akkor, ha túl leszünk a koronavírus-járványon és feloldják a korlátozó intézkedéseket, azonban úgy vélik, hogy a fogyasztók egy bizonyos ponton csökkentik majd a felhalmozott készleteiket, és azokat nem pótolják majd: szerintük a jelenlegi extra kereslet a 2020/2021-es év folyamán egy pontján valószínűsíthetően kieshet majd a piacról a következő évben.

Érdemes megemlíteni, hogy a kávé mellett a narancslé és az arany is jól teljesít idén.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Getty Images