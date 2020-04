Érdemes megismerkednünk egy új üzleti fogalommal a koronavírus kapcsán

Szalai Péter, KPMG Cikk mentése Megosztás

Pandemic Planning. Ezt a nevet kapta a járvány terjedését és az üzleti reakciókat tekintve is néhány héttel előttünk járó Nyugat-Európában az a gyakorlat, hogy a cégek új, a vírus hatásaival is számoló üzleti terveket dolgoznak ki a kilábalásra. Itthon sem árt átgondolni a cégek működését, mert – ha más nem, hát – a bankok hamarosan igényelni fogják, hogy világos elképzelésünk legyen a jövőről. Ez már nem krízisterv, inkább újratervezés, amelynek során nemcsak kockázatokat, de lehetőségeket is találhatunk - írja elemzésében Szalai Péter, a KPMG igazgatója.