Fidelity: A koronavírus alaposan megtépázza idén a vállalati eredményeket

A globális gazdasági leállás jelentős mértékben meg fogja tépázni az idei vállalati nyereségeket – erről tanúskodik a Fidelity International legfrissebb elemzői hangulatfelmérése. A legutóbbi információk arra utalnak, hogy a járvány hatását szélesebb körben és hosszabb időn át fogjuk érzékelni. Az egész évre vetített vállalati nyereségek akár 44 százalékkal is csökkenhetnek, ha a Covid-19 2020 hátralevő részében is rányomja a bélyegét a gazdasági tevékenységre. A felmérésben megkérdezett elemzők több mint fele arra számít, hogy ha a körülmények nem változnak, az általuk vizsgált cégeknek fizetőképességi problémái lesznek a következő 12 hónapban. Vannak azonban biztató jelek is: az elemzők 40 százaléka szerint az ágazatuk 12 hónap múlva a kezdeti bővülés szakaszában jár majd.