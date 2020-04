Új korszak küszöbén a CIG Pannónia?

Eddigi bejelentései alapján belátható időn belül tisztán életbiztosítóként folytatná tevékenységét a CIG Pannónia, visszatérve ezzel a társaság egy évtizeddel ezelőtti gyökereihez. Mivel középtávon várhatóan az életbiztosítási tevékenység fogja meghatározni a biztosítócsoport növekedési pályáját, megnéztük, milyen számokat produkál ez az üzletág.

Értékelésünk a társaság legutóbbi gyorsjelentéséről:

Jelentős volatilitást mutatott az elmúlt években a biztosítócsoport konszolidált adózott eredménye, ami több egyszeri vagy átmeneti jellegű eseménnyel magyarázható: korábban az MKB biztosítók megvásárlása és integrációja volt hatással a profitra, tavaly pedig

a biztosító tulajdonában lévő Konzum / Opus részvények átalakításán realizált 1,056 milliárd forintos árfolyamveszteség, valamint

a vagyon- és felelősségbiztosítási érdekeltség, a CIG EMABIT olaszországi, eddig 2,390 milliárd forintos negatív eredményhatású káreseményei és annak egyéb tételei

jókora veszteségeket okoztak a biztosítónak. Nem-életbiztosítási tevékenységét a biztosító várhatóan leépíti, magyarországi tevékenységeinek egy részét nemrég az Aegon Biztosítónak értékesítette.

Ahhoz, hogy megnézzük, milyen bőrben van a megmaradó, sőt növekedési tervekkel rendelkező életbiztosító, a fentiektől mindenképpen meg kell tisztítani a számait. A CIG Pannónia egésze tavaly 2,8 milliárd forintos nyereséget ért volna el a két említett hatás nélkül, ezen belül az életbiztosító és az alapkezelő közel 1,7 milliárd forint eredményt hozott (a jelentésben kimutatott 661 millió forintos tisztított eredményhez hozzáadtuk a több mint 1 milliárd forintos Konzum / Opus veszteséget).

Becslésünk szerint stabil és érett életbiztosítási portfóliójával a CIG Pannónia életbiztosítási üzletága az alapkezelővel együtt nagy valószínűséggel 1,7 milliárd forint körüli adózott nyereségre lehet képes.

Ez a tavalyi díjbevétel, vagyis lényegében az életbiztosítási ügyfelektől befolyó összegek csaknem egytizedét jelenti. A biztosító díjbevételei tavaly 9%-kal emelkedtek, és ez a biztosító számára tartós díjbevételeket hozó rendszeres díjas életbiztosításokra is igaz. Ezzel sikerült a biztosítónak felülmúlnia a magyar életbiztosítási piac tavalyi 7%-os, és azon belül a rendszeres díjú életbiztosítások valamivel több mint 5%-os díjbevétel-bővülését. Az életbiztosítási díjbevételek 29%-át adták a CIG Pannóniánál nyugdíjbiztosítások, és tavaly a magyar biztosítási piacéhoz hasonló mértékben, 20% felett bővültek.

A magyar életbiztosítási piac ugyanakkor alulteljesítő a háztartási megtakarítások piacán, ami alól a CIG Pannónia sem kivétel. 2019 és persze az idei év egyik fő kihívását a szuperállampapír jelenti a biztosítók számára, ennek 4,95%-os éves hozama 5 éves időtávon komoly konkurencia a hazai öngondoskodási piac minden szereplője számára. Tavaly a teljes magyar megtakarítási piacot tekintve a háztartási bruttó pénzügyi vagyon 11%-kal bővült, a CIG Pannónia unit-linked, illetve befektetési szerződéseiben a vagyon 8%-kal került feljebb.

Nem elhanyagolható kérdés az ügyfelek számára, hogy az idei tőkepiaci volatilitás milyen hatással lesz a befektetésük értékére, hiszen bár a biztosító díjbevételein belül az elmúlt években dinamikus nőtt a hagyományos (pl. kockázati, vegyes és egészségbiztosítási) termékek aránya, a biztosítóhoz befolyó életbiztosítási díjak 79 százaléka még tavaly is befektetési egységgel kombinált (unit-linked) életbiztosításba áramlott.

Az életbiztosításokban megtakarító ügyfelek számára azonban ezekben az időkben sem ajánlott elhamarkodott döntést hozni a megtakarítások felbontásáról, a koronavírus-járvány megtakarításokra gyakorolt negatív hatásának kompenzálására nem az életbiztosítások korai visszavásárlására az ideális megoldás.

A biztosító számaiból egyébként arra következtetünk, hogy javult tavaly a portfólió minősége a társaságnál: a korábbi években kötött szerződésekből befolyó (vagyis megújításinak nevezett) díjak is több mint 5%-kal emelkedtek a társaságnál. Érdemes azt is megjegyezni, hogy egyszeri/eseti díjak sokéves csúcsot értek el a biztosítónál, ami valószínűleg a banki értékesítési csatornák (leginkább az MKB fiókjai) erősödése mellett részben a meglévő ügyfelek elégedettségének is köszönhető.

A befektetők számára a jövőt illetően talán a legbiztatóbb ábra az alábbi: a társaság biztosítási portfóliójának növekedését biztosító új szerzések az elmúlt években dinamikusan emelkedtek. Tavaly több mint 1 milliárd forinttal sikerült növelnie a biztosítónak új szerzéseit, így már csaknem 4,3 milliárd forintnyi állománydíjú új életbiztosítást értékesített a társaság. Az értékesítésben egyre nagyobb szerepe van a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt.-nek (PPK) is, amely pénzpiaci többes ügynökként működik, és a 2019-es éves jelentés alapján 119 regisztrált biztosítási tanácsadóval rendelkezik. Tavaly 443 millió forint állománydíjú biztosítást értékesített, vagyis az új szerzések több mint 10%-át hozta.

Összességében elmondható, hogy a CIG Pannónia egy egészségesen növekvő életbiztosítási portfolióval rendelkezik, amelynek a piaci részesedése tavaly enyhe növekedés mellett közel 4% volt a magyar életbiztosítási piacon. A koronavírus-járvány az új értékesítésben és a visszavásárlások esetleges megnövekedése miatt ennek az üzletágnak az idei évét is megnehezítheti, közép- és hosszú távon azonban – a CIG EMABIT-tal ellentétben - adottak az alapok a további növekedéshez.