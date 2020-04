Ütik az európai olajcégeket

Nagyobb eséssel indult a keddi kereskedés Európában, a vállalati gyorsjelentéseket háttérbe szorították az olajpiaci események, miután a tegnapi -40 dolláros olajár után ma is folytatódnak az olajpiaci anomáliák, hol pluszba, hol ismét mínuszba lökik a WTI jegyzését. A piaci szereplők többsége azt találgatja, hogy a ma kifutó májusi leszállítású kontraktust követően mi fog történni az új júniusi jegyzéssel, és vajon megismétlődhetnek ugyanígy a negatív olajárak. A keddi kereskedés második felére ráfordulva a kontinens irányadó börzéi továbbra is napi mélypontjai közelében járnak, a DAX 2,6 százalékos esése mellett a CAC40 2,4 százalékkal került lejjebb, míg a milánói börze 1,7 százalékot esett. Az európai olajcégek részvényárfolyama is nagyot esett ma.