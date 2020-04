Erős napjuk volt a tőzsdéknek, drágult az olaj

Hosszú utat járt be az informatikai szolgáltatásokat nyújtó Gloster a tőzsdére vezető úton, aktívan használva a Budapesti Értéktőzsde által nyújtott szolgáltatásokat, a vállalat bekerült az inspiráló hazai középvállalatokat bemutató BÉT50 kiadványba, részt vett az ELITE Programban, a BÉT Mentor Programját is elnyerték, most pedig hamarosan bevezetik a vállalat részvényeit a BÉT Xtend piacára. Szekeres Viktorral, a Gloster tulajdonos-vezetőjével, Paulovits Mártonnal, a BÉT akvizíciós igazgatóságának vezetőjével és Jobbágy Dénessel, a Széchenyi Tőkealap-kezelő vezérigazgatójával beszélgettünk, a beszélgetés moderátora Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője volt.