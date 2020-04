2019 jól sikerült, de a koronavírus-járvány a Pensum gazdálkodására is negatívan hat

Több mint tízszázalékos árbevétel-növekedés mellett közel 25 százalékkal bővült a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett Pensum Group Nyrt. adózott eredménye 2019-ben. A humánerőforrás-szolgáltatásokat nyújtó vállalat részvényeit februárban vezették be a tőzsdére azzal a céllal, hogy a társaság forrást vonjon be hazai és nemzetközi növekedési céljainak megvalósítása érdekében.

A Pensum Group árbevétele 2019-ben 11,1 százalékkal, 2,4 milliárd forintra emelkedett, mely a belföldi árbevétel (1,75 milliárd forint) 32,6 százalékos növekedéséből, és a külföldi árbevétel (686 millió forint) 21,4 százalékos csökkenéséből tevődött össze. 2019-ben az átlagos állományi létszám 544 fő volt, ami 2,2 százalékos csökkenésnek felel meg. A közvetített munkaerő jellemzően irodai adminisztratív (call center, recepció, asszisztens), betanított fizikai (könnyűipar, élelmiszeripar, kereskedelem, logisztika), valamint szakképzettséget igénylő (sofőr, targoncás, lakatos) munkakörökben dolgozik.

Külföldön a Pensum Németországban és Ausztriában rendelkezik munkaerő-kölcsönzési engedéllyel. 2019-et a Pensum Group javuló hatékonysággal zárta, miközben a tőzsdére lépés egyszeri költségei már a tavalyi évet is terhelték. A vállalat adózott eredménye 24,6 százalékkal 35,1 millió forintra, míg EBITDA-ja 23,4 százalékkal 52,2 millió forintra emelkedett a 2018-as csökkenést követően, melyet akkor részben az erős bérnyomás és a minimálbéremelés hatására megemelkedett személyi jellegű ráfordítások okoztak.

A piaci trendek alapján a Pensum szerint a humánerőforrás-szolgáltatás szektorban belföldön és külföldön is nagy a növekedési potenciál, ugyanakkor a koronavírus járvány általános gazdasági hatásai a Pensum Group gazdálkodására is kedvezőtlenül hatnak rövidtávon. Ezt a társaság digitális fejlesztésekkel és csökkenő belső foglalkoztatotti állománnyal ellensúlyozza, miközben a munkaerőpiacon várható túlkínálat miatt a vállalat csökkenő munkabér-kiáramlással tervezi az idei évet. A megrendelők számára számos tényező teszi előnyössé a munkaerő-kölcsönzését a jelenlegi rendkívüli gazdasági helyzetben és a normál működés során is: a szezonalitás és az időszakos munkaerőigény, a projektalapú működés, az alacsonyabb adminisztratív terhek, a váratlan, nagyobb létszámú munkaerőigény, a munkáltatói feladatok és terhek csökkentése, vagy hirtelen kilépési hullám.