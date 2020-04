A koronavírus ellenszeréért küzd a cég, nagyot ment idén az árfolyam

Nemrég fontos bejelentés érkezett a Gilead Sciences készítményével kapcsolatban, miután a remdesivir jelenleg a legígéretesebb gyógyszer a koronavírus kezeléséért folytatott versenyben. A bejelentés után a cég papírjai valósággal szárnyaltak, ám azóta a korábbi emelkedés egy részét már le is dolgozta az árfolyam, bár emellett azt is érdemes megemlíteni, hogy a Gilead részvényei idén nagyot emelkedtek. Megnéztük, mit mutat a technika.

Jó hírek érkeztek a Gilead Sciences készítményével kapcsolatban

Néhány napja a chicagói egyetem kutatói által közzétett jelentés szerint gyors javulást mutatott azoknak a koronavírusos betegnek az állapota, akiket a Gilead remdesivir készítményével kezeltek a klinikai tesztjük során. A beszámoló szerint a vizsgált 125 beteg mindegyike napi szinten infúzióban kapta meg a gyógyszert a chicagói egyetem által felügyelt teszt során és volt köztük olyan, akit már egy nap elteltével levehettek a lélegeztetőről.

A beszámoló szerint a betegek többségét már hat nap után kiengedhették a kórházból, az eredetileg tíznaposra tervezett terápiát csak mindössze három betegnél kellett alkalmazni. A jelentés hozzáteszi, hogy az eredmények ígéretesek, de még várni kell a többi klinikai teszt adataira is, kiemelve, hogy nem volt egy kontrollcsoport, amelyik ugyanezen idő alatt placebót kapott volna a teszt során.

A remdesivir jelenleg a legígéretesebb gyógyszer a koronavírus kezeléséért folytatott versenyben. A Gilead már januárban elkezdte felpörgetni a készítmény gyártását és tervei szerint 500 ezer adagnyi gyógyszer áll majd bevetésre készen októberre.

A remdesivir nevű hatóanyagot korábban ebola kezelésére fejlesztette ki a Gilead, de nem bizonyult hatékonynak a betegség elleni küzdelemben. A cég a koronavírus ellen is beveti a remdesivirt: a Gilead március elején jelentette be, hogy a fázis III szakaszban járó vizsgálatoknál a remdesivirrel mérsékelt és súlyos koronavírusos betegeket kezelnek majd, az eredmények pedig májusban várhatók.

A bejelentés után valósággal megtépték a Gilead Sciences papírjait, a cég részvényárfolyama múlt pénteken végül 7,3 százalékkal került feljebb, a korábbi bejelentés után a múlt pénteki nyitás előtti kereskedésben a cég papírjai valósággal szárnyaltak. Bár a múlt hét második felében látott emelkedés nagyobb részét azóta ledolgozta az árfolyam, a cég papírjai idén jól teljesítenek, a Gilead idén 25,1 százalékkal került feljebb.

Óvatosak az elemzők

Az elemzők azonban óvatosak, a Jefferies elemzője a chicagói egyetem kutatóinak jelentését összességében pozitívan értékelte, hozzátéve még, hogy feltételezése szerint a jelentést követő nagy emelkedés egy részét ledolgozhatja az árfolyam, miután sokan szembesülnek azzal, hogy a múlt héten megjelent jelentés nem a fázis III vizsgálat tényleges adata.

A JP Morgan biotechnológiai elemzői szerint a közzétett vizsgálati tapasztalatok bíztatók, azonban nagyrészt anekdotikus adatpontot jelentenek az ígéretes gyógyszer-jelölttel kapcsolatban. A bankház elemzői szerint továbbra is vannak még pontosításra váró részletek, és az egyetlen központ által elvégzett, kontrolcsoport nélküli eredmények után a súlyos betegeken elvégzett fázis III. vizsgálat eredményeire várnak az elemzők. Míg a Barclays egészségügyi elemzői úgy vélik, hogy a jelentés bíztató, azonban továbbra is sok a nyitott kérdés.

Vizsgálódhat a felügyelet

A Statnews által közzétett beszámoló után egy kongresszusi képviselő az amerikai tőzsdefelügyeletet (SEC) vizsgálatra szólította fel, miután Lloyd Doggett demokrata képviselő szerint a kiszivárogtatás igen jelentősnek tekinthető, különösen egy olyan időszakban, amikor a világon kétségbeesetten kutatják a járvány ellenszerét.

A képviselő kiemelte, hogy a tőzsdei árfolyamok befolyásolására alkalmas hírek kiszivárogtatását tiltják a szövetségi törvények, bár Lloyd Doggett szerint nem világos a szivárogtatás forrása, szerinte pontosan ezért van szükség az SEC alapos vizsgálatára.

Fontos szintek közé szorult az árfolyam

A Gilead Sciences heti grafikonján látható, hogy a 2015-óta tartó csökkenő trendvonalat az árfolyam idén februárban törte át, majd a 72 dollár közelében szintet leküzdve a Gilead áprilisban a 80 dolláros ellenállást is áttörte a részvény, azonban a 86 dollár közelében található szint közelében már kifulladt az emelkedés. A 86 dolláros szint korábban már többször jelentett támaszt és ellenállást is: idáig szúrt le az árfolyam 2014. decemberében, és 2015 augusztusában is, és itt akadt el az emelkedés 2017 szeptemberében, valamint idén márciusban és április közepén is. Míg felfelé, a már említett 86 dolláros szint jelentheti az első fontos ellenállást, a jelenlegi szintekről lefelé mozdulva el, az első támaszt a 80 dolláros szint jelenthetné a későbbiekben.

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images