Ez még csak egy kis pofon a gyomroshoz képest, ami a második negyedévben jöhet

Ahogy arra számítani is lehetett, jelentősen visszaesett az európai nagyvállalatok árbevétele és profitja az első negyedévben a koronavírus miatt leállított gazdaságban. Bár Európában csak a negyedév vége felé eszközöltek a kormányok korlátozó intézkedéseket, a károk így is jelentősek, és még nincs vége, a legtöbb cég a második negyedévre is jelentős visszaeséssel számol.