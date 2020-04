Szeptemberig home office? Van cég, amelyik már lépett

Szeptemberig nem nyitja újra az irodáit a Slack, eredetileg júniusig tervezték a bezárást, azonban a cégvezetés több szempontból is jobbnak látja, ha a munkavállalóik még hosszabb ideig nem térnek vissza a munkahelyükre.

Az egyik ígéretes, csapatok közti kommunikációs platformot jegyző amerikai tech cég, a Slack arról számolt be, hogy az irodáit egészen szeptember 1-ig nem fogja kinyitni, kitolva ezzel a korábbi június 1-i időpontot. A cég egyik vezetője egy blogposztban indokolta meg a döntést, szerintük a hosszabb távú otthoni munkavégzés kevesebb vírusnak való kitettséget jelent a munkavállalóiknak, kevesebb távolságtartási intézkedést az irodákban, valamint kevesebb zavart okoz az ügyfeleknek, és nagyobb rugalmasságot a vírus lehetséges második hullámának elkerülésére.

A posztban arról is szó esik, hogy a cég továbbra is fizeti az olyan dolgozókat, akik nem tudnak otthonról dolgozni, beleértve az órabérben dolgozókat.

A Slack március 18-án zárta be az irodáit, miután a székhelyének számító San Francisco elrendelte a kijárási korlátozásokat. Ezt a rendeletet azóta május 3-ig meghosszabbították a San Francisco-öböl legtöbb megyéjében.

A Slack egyébként egy a kevés cég közül, amely pontos időponttal szolgált a munkavállalóinak az irodákba való visszatéréssel kapcsolatban. Azt is meg kell említeni, hogy sok más technológiai vállalat is elkötelezte magát rá, hogy fizeti az órabérben dolgozókat és a szerződéses munkavállalókat az otthoni munkavégzés ideje alatt, viszont a Slack ígérete azt jelenti, hogy ezt legalább szeptember 1-ig tartani is fogják, ami eddig a leghosszabb periódus, amelyet valamelyik nagy tech cég bejelentett.

A vállalat szerint az új időpont a nyári hónapok alatt is rugalmasságot ad, amikor valószínűleg az iskolák és a gyermekmegőrzők zárva lesznek. Kaliforniában az iskolák a tanév végéig zárva tartanak.

A Slack népszerűsége a vírus alatt nagyobb felpörgött, hiszen rengeteg embernek lehet hasznos a platformjuk az otthoni munkavégzésben.

A cég applikációjának használata rekord szintre ugrott, a negyedév első felében 9 000-rel nőtt a vásárlóik száma, ami majdnem annyi, mint az előző két félévben együttvéve.

A Slack részvénye jól teljesített idén, az árfolyam csütörtökön 1,4 százalékot emelkedett, míg idén 18 százalékos pluszban van.

(Business Insider)

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images