Itt a vállalat, ami arra készül, hogy több száz millió koronavírus-vakcinát gyártson

Világszerte 76 koronavírus-vakcina áll fejlesztés alatt, ebből 5 klinikai tesztelés alatt, de alap esetben legalább 18 hónapig tart, hogy megállapítsák, hogy az oltóanyagok hatásosak és elég biztonságosak-e, hogy forgalomba hozzák őket. Az azt következő kihívás pedig az, hogy legyártsák a készítményeket, a megfelelő gyártókapacitások kiépítése is éveket vehet igénybe. A kapacitások kiépítésének felgyorsítására fognak össze a gyógyszergyártók és az állam.

Paul Hudson, a Sanofi (a cég szintén fejleszt koronavírus elleni készítményt és otthoni gyorstesztet is) vezérigazgatója szerint 5 évig is eltarthat, mire felépítenek egy új gyártókapacitást, ezlrt a vállalat most azon dolgozik, hogy a meglévő kapacitások felhasználásával hozzon létre koronavírus-vakcina gyártására alkalmas gyártási kapacitást.

A Sanofi azoknak a nagy gyógyszercégeknek az egyike, amelyik együttműködik a bioorvosi kutatásokkal foglalkozó amerikai hatósággal, a BARDA-val (Biomedical Advanced Research and Development Authority), hogy COVID-19-vakcina gyártására alkalmas kapacitásokat állítsanak fel. Az együttműködés lényege, hogy a hatóság fizet a gyógyszergyártóknak a vakcinafejlesztésért és -gyártásért, cserébe a BARDA-nak hozzáférése lesz a gyógyszergyártók, ebben az esetben a Sanofi gyártókapacitásaihoz. A mostani beruházással a Sanofi képes lehet arra, hogy 100-600 millió vakcinát gyártson.

A hatóság és a gyógyszergyártók együttműködése világszerte példaként szolgálhat. A vakcinagyártók ugyanis általában akkora kapacitásokat építenek ki, amekkora elégséges az általuk tapasztalt kereslet kielégítésére, ahhoz, hogy további kapacitások jöjjenek létre, az államnak is be kell segítenie.

A kormány azért fizet, mert ezeket a kapacitásokat a gyógyszergyártók vélhetően soha nem használnák ki,

mondta Hudson.

A legnagyobb kérdés a modellel kapcsolatban az, hogy hogyan tartja az állam és a cég a létrehozott kapacitást akkor, ha a járvány nem terjed tovább.

Hogy lehet „melegen” tartani a kapacitásokat, hogy készenlétben legyenek a következő járványig? Ez a nagy trükk,

mondja a Sanofi vezérigazgatója.

A megoldás az lehet, ha a gyógyszergyártók a fölös kapacitásokat megosztják egymással, például úgy, hogy a Sanofi és a GSK is hozzáférhet a másik kapacitásához egy járvány esetén, egyfajta közös poolt létrehozva.

Címlapkép: Christopher Furlong/Getty Images