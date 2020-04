Nincs tőzsdén a kedvenc céged? Sebaj, érkezik a megoldás

Több próbálkozás is volt már olyan online piacterek létrehozására, amelyeken a tőzsdére még be nem vezetett cégek részvényeivel lehet kereskedni, azonban ezekkel kapcsolatban több probléma is felmerült, mint a magas tranzakciós díjak, vagy a hosszú átfutási idő. Most azonban új megoldás van a láthatáron a ClearList formájában, a céget 80 százalékban az amerikai tőzsde egyik hivatalos árjegyzője birtokolja, és az eddigi legígéretesebb pre-ipo részvény kereskedésre való platformnak tűnik.

Az New York-i tőzsde egyik legnagyobb elektronikus tőzsdei kereskedéssel foglalkozó cége arra készül, hogy megnyisson egy online piacteret, ahol a privát, tehát tőzsdére be nem vezetett cégek részvényeivel lehet kereskedni. A New York-i székhelyű GTS szerdán lerántotta a leplet az új, ClearList nevű vállalkozásról, amelyben 80 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, és amelynek platformján kötött első tranzakciók a következő néhány hónapon belül létre is jöhetnek a cég vezetése szerint.

Az új platform izgalmas lehet az olyan befektetőknek, akik korán akarnak beszállni a következő Apple vagy Zoom sztoriba,

miközben az ilyen cégek elrettentek az elsődleges részvény kibocsátástól, hiszen annyira turbulens volt az elmúlt időszak piaci környezete, hogy az újonnan tőzsdére vitt cégek árazása könnyen torz képet mutathatna.

Frusztráltak voltak az ügyfeleink, mivel nincs lehetőségük a cégek korai fázisaiban befektetni

– mondta Steve Quirk, a ClearList egyik tanácsadója.

Azt azért érdemes megjegyezni, hogy a ClearList messze nem az első olyan próbálkozás, amely egy tőzsdeszerű piacteret akar létrehozni a tőzsdén még be nem jegyzett cégek számára. Számos cég, mint az EquityZen, a Forge vagy a SharesPost rendelkezik olyan weboldallal, ahol összekapcsolják az eladókat és a vevőket, viszont akár 5 százalékos jutalékot is felszámolhatnak, ami messze meghaladja a tőzsdéken fizetett jutalékokat. A másik nagy hátrány pedig, hogy akár hetekbe is telhet, amíg egy ügylet megköttetik a privát értékpapírok miatt szükséges papírmunka miatt. A GTS szerint azonban sikerülhet egy élénkebb piacot létrehozni, mint a már meglévők.

A tőzsdékhez hasonlóan a ClearList azt tervezi, hogy lehetővé teszi a magánvállalatok számára a részvények kibocsátását és eladását a piacon, lehetővé téve számukra a tőkebevonás eme formáját, viszont elkerülve az IPO költségeit és a vele járó gondokat.



A platformon megjelenő egyik első potenciális vállalkozás a Cibus nevű biotech cég lehet, amely fő profilja az olyan növényfajták nemesítése és fejlesztése, mint a rizs, repce vagy a len. A San Diego-i székhelyű társaság 2018-ban már tervezett IPO-t, azonban végül nem tették meg ezt a lépést, mivel a piac zuhant az év végén. Most viszont az terveik, hogy értékesítik a cég részvényeit a ClearListen keresztül, ennek részeként pedig a munkavállalóik is el fognak tudni adni részvényeket, mondta a cég pénzügyi igazgatója.

A ClearList szükséges kereskedési platform az IPO előtt álló vállalatok transzparens értékeltségéhez

- mondta Peter Beetham, a Cibus vezérigazgatója.

We are thrilled to announce our partnership with GTS’s Clearlist, an equities marketplace for private companies. Read more in the Wall Street Journal story published today: https://t.co/QMeTaElg5M — Cibus (@CibusGlobal) April 22, 2020

A GTS vezérigazgatója szerint, - aki a ClearList elnöke is egyben – a koronavírus válságban a privát cégek érdeklődése a ClearList iránt megnőtt, hiszen a gazdasági lassulás sok cég számára jelent likviditási problémákat, a piaci volatilitás pedig hezitálást vált ki az esetleges IPO-k kapcsán.

A kockázati és magántőke befektetések mellett egyébként nagymértékben nőtt a magáncégek értékeltsége az elmúlt évtizedben, az USA-ban jegyzett 1 milliárd dollárnál nagyobb tőkével rendelkező cégek összértéke 715 milliárd dollár, míg 2010-ben összesen 53 milliárd dollár volt.

Számos brókercég is van, amelyek a befektetőknek privát cégek részvényeit ajánlják. A Wall Street Journal 2018-as elemzése szerint az ilyen cégek brókereinél szokatlanul magas volt a befektetői panaszok száma, a szabályozói intézkedések, valamint a bűncselekmények. Az Értékpapír- és tőzsdebizottság azonban lazítani akar a mostani szabályozáson, amely meggátolja a legtöbb magánbefektetőt a privát cégek részvényeinek vásárlásában.

A mostani rendszerben az akkreditált befektetők köthetnek ilyen üzleteket, nekik viszont szigorú vagyonkritériumoknak kell megfelelniük, mint az 1 millió dollárt meghaladó nettó érték, - nem beleértve az egyén otthonát – vagy 200 ezer dollár feletti éves jövedelem.

A szabályozás lazítása elsősorban azért lehetne indokolt, hogy a magánbefektetők számára már a cégek korai életciklusában lehetővé váljon a befektetés, viszont a privát cégekbe való befektetés nagy kockázatokat rejthet magában, hiszen ezek a cégek nem olyan transzparensek, mint tőzsdén jegyzett társaik.

Amerikának szüksége lesz transzparens tőkeképződésre, hogy újraindítsa a gazdaságot a koronavírus után, és a ClearList egy "game changer", amely forradalmasítja a leggyorsabban növekvő és legígéretesebb vállalatok privátból-nyilvános szakaszba átlépő életciklusát. A ClearListtel eddig példátlanul transzparens lesz a privát cégek árazása, ezzel lehetővé téve a növekedést és a sikeres utat az IPO felé

- mondta Ari Rubenstein, a GTS társalapítója.

A kulcskülönbség a ClearList és a versenytársai közt, hogy a GTS folyamatos részvény adás-vételt tervez épp, mint ahogy a New York-i tőzsdén is teszi, ahol árjegyzőként működik. A GTS által végrehajtott folyamatos kereskedés biztosítja a ClearList felhasználóinak, hogy mindig lássák az árakat, és vegyenek, vagy adjanak részvényeket azokon az árakon, mivel GTS fog az ügyletek másik oldalán állni. Az olyan weboldalakon, amelyeken jelenleg az IPO előtti részvényekkel kereskednek, a rendelkezésre állás nagyon gyér lehet. A ClearList tervei között szerepel továbbá az is, hogy alaposan a riválisok tranzakciós díjai alá pozicionálja az árazását.

(Wall Street Journal)

Címlapkép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images