Égeti a pénzt, a túlélésért küzd az Airbus

Az Airbus vezérigazgatója a cég dolgozóinak küldött levelében kiemelte, hogy a társaság példa nélküli sebességgel égeti a pénzt a koronavírus-járvány miatt, emellett a cégvezér elbocsátásokat helyezett kilátásba, miután Guillaume Faury szerint, ha nem lépnek azonnal, a cég túlélése foroghat kockán.

Sötét értékelést adott az Airbus a koronavírus-járvány hatásairól, miután a repülőgépgyártó szerint az elbocsátások mellett arra is figyelmeztetett, hogy azonnali lépések nélkül a cég túlélése kerülhet veszélybe. A munkatársaknak címzett levelében az Airbus vezérigazgatója kiemelte, hogy a cég példa nélküli sebességgel égeti a pénzt, Guillaume Faury hozzátette, hogy a gyártás harmadával, vagy annál is nagyobb visszaesése nem tükrözi a legrosszabb forgatókönyvet.

A Reuters szerint a levelet pénteken küldték el a cég dolgozóinak, néhány nappal az Airbus gyorsjelentése előtt. A társaság szerdán teszi majd közzé első negyedéves számait, amelyre árnyékot vet a koronavírus, miután járvány miatt március közepe óta gyakorlatilag leálltak a repülőgép-kiszállítások és a világjárvány közepette több légitársaság is a túlélésért küzd.

Az Airbus kormányzati támogatással háromezer francia dolgozóját küldte fizetés nélküli szabadságra, de a társaság vezérigazgatója szerint további intézkedések szükségesek, Guillaume Faury kiemelte, hogy kérdéses a cég túlélése, amennyiben most nem tesznek lépéseket. Iparági források szerint az új szerkezetátalakítási tervet nyáron indíthatják el, de a cégvezér jelezte, hogy az Airbus minden lehetőséget megvizsgál, miközben a cég a szeretne tisztán látni a kereslettel kapcsolatban.

A Reuters szerint a cég tárgyalásokat folytat európai kormányokkal a nehézségekkel küzdő iparágak számára nyújtott támogatások igénybevételéről, beleértve az államilag garantált hiteleket is. A cég kiterjesztette kereskedelmi hitelkereteit, amellyel az Airbusnak lehetősége nyílik az alkalmazkodásra.

A készpénz kiáramlás megakadályozása érdekében az Airbus ebben a hónapban bejelentette, hogy harmadával havi negyven darabra csökkenti a keskenytörzsű gépeinek gyártását, emellett a vállalat célkitűzési alapján a szélestörzsű repülőgépek esetén akár 42 százalékos is lehet a csökkentés. Guillaume Faury szerint a cég új gyártási terve mindaddig fennmarad, amíg alaposabban képesek felmérni a keresletet, ami két-három hónapot is igénybe vehet. Az Airbus vezére szerint egyelőre túl korai lenne megítélni a gazdasági fellendülés formáját, de több forgatókönyvet is megemlített, beleértve egy rövid és mély válságot, gyors visszapattanással, vagy egy hosszabb, fájdalmasabb verziót is, ahol a kereslet a korábbi szintekre csupán öt vagy tíz év múlva térne vissza.

Az Airbus ma 3,2 százalékkal került lejjebb, míg a cég részvényárfolyama idén 61,2 százalékot esett.

