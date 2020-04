Később érkezik idén az új iPhone

Egy hónappal kitolta az idei év végén érkező új iPhone-ok tömeggyártását az Apple, emellett pedig az év második felére tervezett legyártandó készülékek számát is 20 százalékkal csökkenti a gyártó.

Valószínűtlen, hogy a globális okostelefon piac 2020 második negyedévére talpra áll majd a globális egészségügyi krízis okozta helyzetből, írja a DigiTimes. Az elemzés szerint a globális okostelefon értékesítés várhatóan 15 százalékkal 1,15 milliárd darabra esik vissza 2020-ban, miután a nagy márkák, mint a Samsung, Huawei és az Apple mind lecsökkentették az eladásokra vonatkozó célkitűzéseiket a koronavírus miatt.

Az Apple február közepén jelentette be, hogy a cég eredményei el fognak maradni a márciussal végződő negyedévre szóló pénzügyi iránymutatásoktól a globális egészségügyi krízis miatt. Januárban még arról számolt be a cég, hogy a 63-67 milliárd dolláros árbevételre számítanak az első negyedévben, azonban most már látszik, hogy nem fogják tudni tartani ezt a célkitűzést. A vártnál alacsonyabb árbevételt a cég a kínai kereslet visszaesésével és a globális iPhone készletek korlátozódásával magyarázta.

Mindezek mellett az Apple az év végén érkező új modelljeinek termelésének felfuttatását kitolta nagyjából egy hónappal, a Wall Street Journal forrásai szerint.

Év vége felé 4 új modellre is lehet majd számítani, néhány ezek közül 5G kompatibilis lesz és változó árban, valamint háromféle méretben érkeznek. Általában a cég szeptember közepén mutatja be az új készülékeket, majd a hónap végén megkezdik az értékesítést, ehhez pedig nyár elején már elindítják a tömeggyártást, míg a készleteket augusztusig feltöltik. Ebben az évben viszont csak kevesebb telefont kezdenek el gyártani a nyár elején, míg a tömeggyártás kezdetét egy hónappal kitolják a források szerint.

A WSJ forrásai azt is elmondták, hogy az iPhone gyártó az év második felére tervezett legyártandó készülékek számát 20 százalékkal csökkenti, azt viszont nem tudni, hogy ezt a mennyiséget a következő évre tolják-e át. Annyi azonban bizonyos, hogy ez meg fog látszani a vállalat eredményein, hiszen az iPhone eladások a vállalat árbevételének több mint felét teszik ki.

Nem csak az Apple, hanem a gyártó egyik legfontosabb beszállítójának számító Foxconn is lecsökkentette a 2020-as árbevétel előrejelzését, miután szigorú karatén szabályokat vezettek be a legfontosabb központjának számító Kínában. Bár a legtöbb kínai gyár, amely eszközöket és komponenseket szolgáltat az Apple-nek, már újraindult azóta, a beszállítók állítólag aggódnak, hogy hogyan alakul majd a kereslet a jelenlegi iPhone modellek és az új, ősszel érkező modellek iránt.

Februárban új történelmi csúcsra került az Apple árfolyama, miután a befektetők korábbi várakozásai szerint az 5G miatt újra megnőhetnek az iPhone eladások, amelyek tavaly 200 millió alatt voltak, ilyenre pedig 2015 óta nem volt példa. Azonban a vírus miatti tőzsdepánikban az Apple is nagyot esett, amelynek jelenetős részét már sikerült ledolgoznia, az árfolyama 0,2 százalékot emelkedett, míg idén 3,4 százalékkal került lejjebb. A cég gyorsjelentését csütörtökön teszi majd közzé.

(Wall Street Journal, MacRumors)

Címlapkép: Walid Berrazeg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images